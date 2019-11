Taiwan môže WHO pomôcť pri realizácii projektu Zdravie pre všetkých, zdôrazňuje minister zdravotníctva a sociálnej starostlivosti Taiwanu

BRATISLAVA 30. apríla (WebNoviny.sk) -

Minister zároveň pre Taiwan Today 20.marca uviedol, že ak sa Taiwanu umožní účasť na tomto Zhromaždení, ktoré je rozhodovacím orgánom Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), pomôže to v dosiahnutí najvyššej priority WHO, ktorou je všeobecne dostupná zdravotná starostlivosť.

Zabezpečenie komplexného prístupu k zdravotníckym službám je jednou z najdôležitejších tém v prístupe Taiwanu k tejto problematike, o čom svedčí aj jeho Národný systém zdravotného poistenia a rozsiahle programy zdravotníckej pomoci s medzinárodnou pôsobnosťou.

"Taiwan, ktorý bol predtým odkázaný na medzinárodnú pomoc, ju teraz vracia tam, kde je to najviac potrebné," povedal Chen. Prostredníctvom svojho dosahu "krajina nepopierateľne prispieva do globálneho zdravotného systému".

Chen uviedol taiwanské Medzinárodné centrum vzdelávania v zdravotníctve ako ukážkový príklad tohto úsilia. Centrum, ktoré bolo založené v roku 2002 Ministerstvom zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, ponúka zahraničným odborníkom školenia v oblasti klinickej medicíny, akupunktúry, tradičnej medicíny a manažmentu zdravotnej starostlivosti. Ku koncu minulého roka absolvovalo tieto kurzy približne 1500 zdravotníckych pracovníkov zo 65 krajín.

Nemenej dôležitý je aj Globálny program podpory a obsluhy zdravotníckych nástrojov. Program spustilo Ministerstvo zdravotníctva a sociálnej starostlivosti v roku 2005 s cieľom zjednotiť úsilie nemocníc na Taiwane pri poskytovaní použiteľného zdravotníckeho vybavenia pre rozvojové krajiny. Prostredníctvom projektu bolo do zdravotníckych zariadení v 33 krajinách odoslaných viac ako 5 400 kusov medicísnkeho vybavenia.

Chen v posledných rokoch povedal, že hlavným zameraním medzinárodného pôsobenia jeho ministerstva je prehlbovanie spolupráce s krajinami južnej a juhovýchodnej Ázie. Od roku 2018 poverilo ministerstvo šesť zdravotníckych centier v Taiwane, aby rozšírili spoluprácu v oblasti zdravotnej starostlivosti a poskytli inštruktážne kurzy pre zdravotníckych pracovníkov z Indie, Indonézie, Malajzie, Filipín, Thajska a Vietnamu.

V roku 2018 absolvovalo 336 zdravotníckych pracovníkov odbornú prípravu na Taiwane prostredníctvom iniciatívy One Country, One Center, ktorá bola začiatkom tohto roka rozšírená o ďalšie dve krajiny, a to Brunej a Mjanmarsko.

"Tieto vzdelávacie programy sú prispôsobené špecifickým potrebám partnerských nemocníc, aby sa zabezpečilo, že dosiahnu skutočné zlepšenie v poskytovaní zdravotnej starostlivosti," povedal Chen. "Očakávame tiež, že účastníci sa po návrate domov sami stanú školiteľmi, čím sa prehĺbi dlhodobý vplyv tohto projektu."

Podľa ministra by významná účasť vo WHO umožnila Taiwanu prispieť svojimi bohatými skúsenosťami v oblasti budovania odolných zdravotníckych systémov a poskytovania medzinárodnej zdravotnej pomoci. Zároveň by sa odstránila medzera v globálnom systéme prevencie chorôb, dodal Chen.

Avšak ako zodpovedný člen medzinárodného spoločenstva, Taiwan zmierňuje dopad svojho vylúčenia zo systému a chráni zdravie a blaho obyvateľov doma i v zahraničí.

Ako uviedol Chen, práve na to si chce posvietiť Národné výskumné centrum pre kontrolu chorôb prenášaných komármi, ktoré bolo založené v apríli 2016 v oblasti Miaoli na severe Taiwanu, ako aj jeho pobočka v meste Tainan na juhu Taiwanu, ktorá začne fungovať od budúceho januára.

Toto centrum, vybavené najmodernejšími laboratóriami a fungujúce s podporou Národných zdravotníckych výskumných ústavov a Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti, posilňuje metódy lokalizácie miest rozmnožovania komárov a bojuje proti nositeľom vírusov, akými sú horúčka dengue a vírus Zika. "Najmä horúčka dengue je závažným problémom verejného zdravia vo väčšine krajín juhovýchodnej Ázie a skúsenosti Taiwanu s bojom proti tejto chorobe sú neoceniteľné," povedal Chen.

Pozoruhodné sú aj poznatky krajiny v prevencii, skríningu a liečbe tuberkulózy. Podľa štatistík ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti sa miera výskytu TBC na Taiwane v rokoch 2005 až 2018 znížila na 37 prípadov na 100 000 ľudí.

"Je to významný úspech, vzhľadom na vysokú mieru cestovania obyvateľov medzi Taiwanom a susednými krajinami a územiami s vysokými mierami rozšírenia TBC," uviedol minister.

Podľa Chena je kľúčom k dosiahnutiu týchto cieľov cenová a všeobecná dostupnosť zdravotníckych služieb. To je dôvod prečo sa Taiwan musí so svetom podeliť o svoju významnú skúsenosť v oblasti systému Národného zdravotného poistenia.

"Taiwan už dávno dosiahol cieľ WHO v oblasti všeobecného zdravotného poistenia," povedal Chen. "Od zavedenia systému Národného zdravotného poistenia nikto na Taiwane nečelil bankrotu kvôli faktúram za zdravotnícku starostlivosť."

Systém ponúka prístup k širokej škále služieb zahŕňajúcich západnú a tradičnú čínsku medicínu, ako aj zubnú starostlivosť. Takto pomohol zvýšiť priemernú dĺžku života na 80,4 roka v roku 2017, zo 74,5 roka v roku jeho spustenia, teda v roku 1995.

Aby bola v rámci systému zaistená spravodlivosť, poistné sa stanovuje v závislosti od výšky príjmov jednotlivca. Jeho výška je v súčasnosti 4,69 %, pričom poistenci, zamestnávatelia a vláda prispievajú na túto sumu v pomere 30, 60 a 10%. Z dodatočných príjmov, akými sú napríklad bonusy a dividendy, sa platí ešte poistné vo výške 1,91%.

Počet liečebných postupov a liekov, na ktoré sa zdravotné poistenie vzťahuje, sa v priebehu rokov neustále zvyšoval. Medzi nedávno pridanými je antivírusový liek proti hepatitíde C. Očakáva sa, že jeho inklúzia významne posilní verejný blahobyt, pretože táto choroba, hlavná príčina rakoviny pečene, postihuje podľa ministerstva na Taiwane až 400 000 ľudí.

V tomto roku vláda vyčlenila 211,4 miliónov dolárov na dodanie tohto lieku pre všetkých pacientov s hepatitídou C na Taiwane. Cieľom vlády je lokálne zlikvidovať toto ochorenie do roku 2025, päť rokov pred cieľom WHO na elimináciu vírusovej hepatitídy na celom svete.

Podľa Chena je záväzok Taiwanu k dosiahnutiu všeobecne dostupnej zdravotnej starostlivosti zdôraznený rozsahom národného zdravotného poistenia. Systém pokrýva viac ako 99 % obyvateľstva, vrátane väzňov, cudzincov študujúcich, pracujúcich a žijúcich na Taiwane a tiež novorodencov cudzích štátnych príslušníkov.

"Naše ministerstvo nezabúda na nikoho.” povedal Chen. "Podporuje tiež prevenciu a kontrolu nákazlivých chorôb a poskytuje liečbu všetkým, ktorí ju potrebujú."

V prieskume Ministerstva zdravotníctva a sociálnej starostlivosti z minulého roka vyjadrilo spokojnosť s národným systémom zdravotného poistenia 86,5% respondentov. "Môže pre ostatné národy slúžiť ako príklad vo vývoji univerzálnych systémov zdravotnej starostlivosti svetovej úrovne," povedal Chen.

"Taiwan sa usiluje o profesionálnu, pragmatickú a konštruktívnu účasť vo WHO, ako aj na technických stretnutiach a aktivitách Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), aby mohol svoje vedomosti zdieľať so svetom," povedal Chen. "Som presvedčený, že s účasťou Taiwanu bude medzinárodné spoločenstvo oveľa lepšie pripravené čeliť globálnym výzvam v oblasti zdravia." (OC-E)

