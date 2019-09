Sýrska vláda obvinila povstalcov z chemického útoku, napriek prímeriu útočí na opozičné pozície

DAMASK 25. novembra (WebNoviny.sk) - Režim sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada v sobotu neskoro večer obvinil protivládnych povstalcov, že zaútočili chemickými zbraňami na Aleppo.

Povstalci to popierajú. Útok potvrdila aj nezávislá britská mimovládna organizácia Sýrske observatórium pre ľudské práva (SOHR), nevedela však povedať, kto útočil. Podľa sýrskej štátnej televízie prijali po útoku chemickými zbraňami, ktorými údajne útočila opozícia, do nemocnice v Aleppe 50 civilistov. Televízia dokonca robila z nemocnice priamy prenos, v ktorom ukazovala, ako do nej prichádzajú ďalší ďalší a ľudia.

"Sú to lži," reagoval na vládne tvrdenia na Twitteri líder protivládnych povstalcov Abdel-Salám Abdel-Razak. Opozícia podľa neho nedisponuje žiadnymi chemickými zbraňami. Toto tvrdenie by mohol al-Asadov režim pred občanmi pomerne úspešne spochybniť, keďže Abdel-Razak bol v minulosti vysokopostaveným predstaviteľom sýrskeho vládneho programu vývoja chemických zbraní, a k opozícii sa pridal krátko po začiatku občianskej vojny v roku 2011.

Že by opozičné sily útočili plynom, v sobotu poprel aj hovorca povstalcov Mustafa Sidžárí. Podľa neho vláda vyšla s týmito informáciami von až po tom, čo začala v sobotu napriek prímeriu opäť útočiť na opozičné pozície. Z toho by vychádzalo, že si chemický útok v Aleppe mohla vymyslieť preto, aby ním ospravedlnila naštartovanie vlastných útokov proti opozičným silám.





