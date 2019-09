Sýria poslala OSN sťažnosť na Izrael, náletmi sa vraj snaží predĺžiť krízu v krajine

Sýrske štátne médiá informovali, že izraelské sily podnikli vo štvrtok v noci nálet na Kisuáh pri Damasku. Boli to prvé izraelské nálety na územie Sýrie od septembra, keď Rusko poslalo do krajiny moderné systémy protivzdušnej obrany S-300. Podľa Sýrskeho pozorovateľského centra pre ľudské práva sa nálety zamerali na sklady so zbraňami.