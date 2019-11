Syn predsedu Luntera sa stal vicežupanom, poslanci schválili aj odmeny pre podpredsedov kraja

BANSKÁ BYSTRICA 25. apríla (WebNoviny.sk) – Krajskí poslanci vo štvrtok schválili nového podpredsedu Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK) pre regionálny rozvoj a dopravu, ktorým bude od 1. mája poslanec Ondrej Lunter.

Syn predsedu BBSK Jána Luntera, ktorý je zároveň predsedom poslaneckého klubu Nezávislých, nahradí vo funkcii poslanca a starostu Hriňovej Stanislava Horníka.

Výjazdové rokovanie Zastupiteľstva BBSK v Jelšave ráno skomplikovali technické problémy, pre ktoré nefunguje ani hlasovacie zariadenie a poslanci hlasujú dvíhaním hlasovacích lístkov.

Viac práce a lepšia infraštruktúra

Nový podpredseda samosprávneho kraja pre oblasť regionálneho rozvoja a dopravy bude zodpovedný osobitne za realizáciu projektov zameraných na vytváranie pracovných príležitostí a zlepšenie stavu cestnej infraštruktúry.

„Máme konkrétne ciele, ktoré chceme počas nášho funkčného obdobia dosiahnuť, aby sa ľuďom v našom kraji žilo lepšie. Zvýšiť počet turistických prenocovaní z 1,7 milióna na 2,5 milióna v roku 2022, sprostredkovať prácu viac než tisícke dnes nezamestnaných ľudí či zdvojnásobiť počet študentov zapojených do duálneho vzdelávania. Bez významnej investície do cestnej infraštruktúry to však nepôjde. Je naším cieľom nájsť zdroje na vymazanie značnej časti investičného dlhu v cestnej infraštruktúre. Tam, kde sú dobré cesty, sú investície, tam, kde sú investície, tam je lepší život,“ povedal Ondrej Lunter po svojom zvolení.

Poslanci odklepli odmeny pre podpredsedov

Ondrej Lunter získal podporu všetkých poslaneckých klubov v zastupiteľstve kraja.

„Náš klub hlasoval o novej nominácii na post vicežupana po tom, ako sa Stanislav Horník po komunálnych voľbách, v ktorých obhájil post primátora Hriňovej, vzdal svojej funkcie. Súčasný predseda klubu Ondrej Lunter získal jednoznačnú podporu spomedzi členov klubu,“ uviedol podpredseda klubu Nezávislých Mikuláš Pál.

Krajskí poslanci zároveň odhlasovali aj odmeňovanie obidvoch podpredsedov BBSK, pričom im schválili odmenu vo výške 75 percent platu predsedu kraja. Druhým podpredsedom BBSK pre kultúru je za Smer-SD Roman Malatinec, ktorý vo funkcii od novembra 2018 nahradil terajšiu ministerku kultúry SR Ľubicu Laššákovú.





