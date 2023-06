Svetový program na podporu dievčat prišiel aj na Slovensko

9.12.2022 (Webnoviny.sk) - Táto celosvetová organizácia prepája dievčatá v školách s inšpiratívnymi ženami z rôznorodých oblastí.

Prichádzajú tak do kontaktu s pozitívnymi ženskými vzormi a učia sa, že ich život a kariéru neurčujú rodové stereotypy, ale ich vlastné ambície, sny a práca na sebe.

Výskumy ukázali, že až 67% dievčat vo veku od 11 do 21 rokov si myslí, že ženy nemajú rovnaké príležitosti ako muži, 30 % dievčat vo veku od 11 do 16 rokov si myslí, že vedecko-technologické predmety sú len pre chlapcov a až 55 % dievčat vo veku od 7 do 21 rokov hovorí, že rodové stereotypy im zabraňujú hovoriť, čo si myslia.

"Dievčatá na celom svete pociťujú nedostatok sebadôvery a obmedzený prístup k ženským vzorom. Sebavedomie dievčat vo veku 8-14 rokov klesá až o 30%. Toto všetko negatívne ovplyvňuje ich duševnú pohodu, kariéru a schopnosť formovať svoj vlastný život, preto sa snažíme inšpirovať všetky dievčatá, aby sa nebáli mieriť vysoko a ukázať im, že môžu dosiahnuť čokoľvek, čo si zaumienia," hovorí programová manažérka Zuzana Sotáková z občianskeho združenia Ženský Algoritmus, ktoré iniciatívu Inspiring Girls zastrešuje práve na Slovensku.

Pozitívny dopad programu Inspiring Girls:

70 % dievčat hovorí, že o svojej budúcnosti rozmýšľa inak po tom, ak sa stretli s pozitívnym ženským vzorom,

93 % dievčat hovorí, že ak sledujú vplyvné úspešné ženy na sociálnych sieťach, zvyšujú sa ich osobné a kariérne ašpirácie,

po stretnutí so ženským vzorom z vedecko-technického prostredia sa pravdepodobnosť, že sa dievča rozhodne pre kariéru v tejto oblasti, zvyšuje dvojnásobne.

"Inakosť nám nie je cudzia a myslíme aj na budúcnosť dievčat a chlapcov na Slovensku. Podporujeme dievčatá, aby robili v živote to, čo ich skutočne baví a zaujíma. Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli zapojiť do medzinárodného projektu Inspiring Girls Slovensko. Veríme, že každé jedno dievča je dosť šikovné na to, aby uspelo a presadilo sa v každej jednej pracovnej oblasti, bez rozdielov," hovorí Lucia Macková z oddelenia Spoločenskej zodpovednosti vo VÚB banke.

Združenie už stihlo s podporou VÚB na školách zorganizovať 6 prednášok, ktorých sa zúčastnilo vyše 100 žiakov a žiačok. A do konca roka plánujú stihnúť ešte 10 ďalších. Na nich sa mohli stretnúť s úspešnými manažérkami z rôznych oblastí, či už ide o automotive, IT či z práce na rôznych projektoch.

"Manažérky vedia dievčatá vtiahnuť do svojho príbehu i do následnej diskusie. Atmosféra na stretnutiach je veľmi priateľská a motivačná. Pripravili sme pre ne aj aktivitu, pri ktorej môžu s nami podeliť o svoje vzory alebo vlastnú prácu snov. Ak sa ktokoľvek chce zapojiť, či už ako škola alebo z pozície hostiteľky, nech nás kontaktuje mailom na slovakia@inspiring-girls.com. Taktiež viac informácií máme na našom webe www.inspiring-girls.sk," dodáva Sotáková.

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.