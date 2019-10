Svetový pohár v rakúskom Söldene bude i napriek teplému počasiu, tešiť sa môžeme aj na Žampovcov

SÖLDEN 11. októbra (WebNoviny.sk) - Príjemné jesenné počasie, ktoré panuje v Alpách, nebude brániť uskutočneniu úvodných pretekov nového ročníka Svetového pohára v zjazdovom lyžovaní v rakúskom Söldene.

Tradičná ouvertúra zjazdárskej zimy sa uskutoční počas víkendu 27.-28. októbra na ľadovci Rettenbach a dva a pol týždňa pred začiatkom je podľa traťového šéfa Isidora Grünera situácia pod kontrolou.

Organizátori totiž disponujú dostatočným snehovým depozitom z uplynulej zimy, ktorý by mal stačiť na uskutočnenie pretekov v obrovskom slalome mužov aj žien. Svoju prípravu na tieto preteky smerujú aj najlepší Slováci Petra Vlhová a súrodenci Adam a Andreas Žampovci.

"Tri štvrtiny odloženého snehu sú už rozmiestnené po celom svahu. Už to by malo stačiť, aby sme mohli spustiť preteky," uviedol Grüner pre agentúru APA, cituje ju aj portál ORF. Zároveň dodal, že trati by rozhodne pomohlo, ak by napadol nový sneh.

Dvadsať centimetrov už pribudlo na ľadovci v tirolskom Ötztale a dokonca tam už aj v noci mrzlo, čo je potrebné na výrobu umelého snehu. Už o týždeň 18.10. sa uskutoční oficiálna kontrola Medzinárodnej lyžiarskej federácie (FIS). Minimálne dovtedy by malo trvať v dejisku pretekov teplé počasie s teplotami až do 19 °C.

