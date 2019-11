Svetový deň hypertenzie upozorní Slovákov, aby si nechali skontrolovať svoj krvný tlak

BRATISLAVA 1. mája (WebNoviny.sk) - Na Slovensku sa bude opäť konať kampaň #pretozetitohovorim, #becauseIsayso, ktorá vyzýva na nutnosť prevencie vysokého krvného tlaku.

Bezplatné meranie tlaku

Projekt je súčasťou Svetového dňa hypertenzie, ktorým je 17. máj. Počas neho si bude verejnosť môcť dať bezplatne zmerať tlak vo vybraných lekárňach.

Spomínaná kampaň upozorňuje na prevenciu prostredníctvom detí, ktoré často kladú otázku "ale prečo?". Odpoveď od rodičov znie "pretože ti to hovorím".

Teraz je rad na deťoch a najmladších generáciách, ktoré túto zaužívanú frázu môžu povedať svojim rodičom či starým rodičom. Môže ich to povzbudiť, aby si svoj tlak dali skontrolovať.

Zdravotný stav rodičov a blízkych

Aktivity, ktoré organizuje, a do ktorých sa zapája aj Únia pre zdravšie srdce, podporujú aj herci a ďalšie známe osobnosti. Na prvom celoslovenskom stretnutí členov občianskeho združenia, predstavil prezident Únie pre zdravšie srdce, Peter Kollárik, nových ambasádorov – Zuzanu Mauréry a Adyho Hajdu.





Únia chce verejnosť upozorniť na to, že je dôležité sledovať nielen zdravotný stav svojich rodičov a blízkych, ale nezabúdať ani na seba. Ambasádori pomôžu združeniu, v rámci svojho osobnostného potenciálu, hovoriť o srdcovocievnych ochoreniach v širšom kontexte aj pre generáciu svojich rovesníkov, ktorí môžu tiež patriť do rizikovej skupiny.





Únia pre zdravšie srdce chce taktiež novým členom vysvetliť výhody členstva v združení. V najbližších mesiacoch je jednou z priorít združenia vydanie Minikuchárky jedál pre zdravé srdce.





Ide o gastronomicko-edukačnú publikáciu, ktorá bude plná zaujímavých receptov od odborníkov, známych osobností, ale aj pacientov. Viac informácií o bezplatnom meraní tlaku je dostupných na webových stránkach a .

Skríning artériovej hypertenzie

Na Slovensku sa v súčasnosti uskutočňuje skríning výskytu artériovej hypertenzie, do ktorého sa zapojili desiatky ambulancií všeobecných lekárov, v rámci projektu Pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou na Slovensku.

Meranie tlaku sa uskutočňuje podľa metodických pokynov vypracovaných v Odporúčaniach Európskej kardiologickej spoločnosti (ESC) a Európskej hypertenziologickej spoločnosti (ESH) pre manažment artériovej hypertenzie z roku 2018.





"Pacient nemusí mať spočiatku žiadne príznaky, ktoré by upozornili na to, že niečo nie je v poriadku. Dokonca aj človek s vyššími hodnotami krvného tlaku sa môže cítiť dobre, pretože pokiaľ sú ešte cievy pružné, komplikácie sa neobjavia. Je preto dôležité, aby ľudia vedeli, že hypertenzia tu je, je reálna a je veľmi častá. Každý dospelý človek by mal poznať svoje hodnoty krvného tlaku," upozornila hlavná odborníčka Ministerstva zdravotníctva SR pre všeobecné lekárstvo Jana Bendová.

Pacienti si môžu predĺžiť aktívny život

Pacienti si vďaka dodržiavaniu liečby môžu zabezpečiť nielen zlepšenie zdravotného stavu, predĺžiť aktívny život, ale aj zlepšiť celkovú kvalitu života.





Toto sú teda niektoré z dôvodov, pre ktoré na Slovensku vznikla Charta 70/2023 – výzva pre lepšiu kontrolu pacientov s hypertenziou ako iniciatíva odborných spoločností - Slovenská hypertenziologická spoločnosť, Slovenská kardiologická spoločnosť, Slovenská internistická spoločnosť, Slovenská spoločnosť všeobecného praktického lekárstva a pacientskej organizácie Únia pre zdravšie srdce. Ich cieľom je vo zvýšenej miere hovoriť o riziku hypertenzie a chrániť tým svojich pacientov pred vážnymi komplikáciami, ktoré vysoký krvný tlak prináša.





Víziou odborníkov je zároveň zlepšenie kontroly hypertenzie na Slovensku využívaním nových odporúčaní pre lekárov aj pacientov v každodennej praxi, a zároveň primäť pacientov k tomu, aby k svojmu ochoreniu pristupovali aktívne a zodpovedne. Odborníci sa chcú priblížiť k naplneniu vízie mať 70 percent pacientov s dobre kontrolovanou hypertenziou do roku 2023. Informácie agentúre SITA poskytla Monika Grofčíková zo spoločnosti Accelerate.

