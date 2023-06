Svet si pripomína 75. výročie založenia Organizácie Spojených národov, združuje 193 štátov

24.10.2020 (Webnoviny.sk) - Svet si pripomína 75. výročie založenia Organizácie Spojených národov (OSN). Ako v tlačovej správe informoval tlačový odbor Ministerstva zahraničných veci a európskych záležitostí (MZVaEZ) pred 75 rokmi, 24. októbra 1945, vstúpila do platnosti Charta OSN - zakladajúci dokument tejto organizácie.

„Dnešný deň je významným výročím pre celé medzinárodné spoločenstvo, pretože Organizácia Spojených národov, ktorej 75. výročie si dnes pripomíname, je skutočne jedinečným a azda najväčším projektom spolupráce v dejinách ľudstva,“ uviedol minister zahraničia Ivan Korčok (nom. SaS).

Slovensko je aktívnym členom

Šéf slovenskej diplomacie pripomenul, že multilateralizmus je jeden z nosných pilierov zahraničnej politiky Slovenska a OSN má v rámci medzinárodného poriadku založeného na pravidlách a rešpektovaní medzinárodného práva svoje nezastupiteľné miesto. „Je v našom životnom záujme, aby boli v medzinárodných vzťahoch rešpektované jasné pravidlá a posilňované medzinárodné inštitúcie presadzujúce dialóg a spoluprácu,“ dodal.

Dôkazom aktívneho členstva Slovenska v OSN je podľa ministerstva zahraničných vecí aj úspešné pôsobenie slovenských občanov v jej orgánoch, expertov, diplomatov a dobrovoľníkov v teréne, priama účasť príslušníkov slovenských ozbrojených síl a policajtov v mierových misiách, ako aj realizácia humanitárnych a rozvojových projektov vo viac ako 20 krajinách sveta.

Nosný pilier medzinárodnej spolupráce

Organizácia Spojených národov združuje 193 štátov sveta, je nosným pilierom medzinárodnej spolupráce a platformou multilaterálnej diplomacie. Pôvodné poslanie OSN sa za ostatných 75 rokov vyvíjalo a z organizácie zameranej primárne na zaisťovanie mieru a bezpečnosti postupne vznikla medzinárodná organizácia, ktorá sa zaoberá širokou škálou globálnych výziev a ich riešení. Popri medzinárodnej bezpečnosti patria medzi ďalšie dva piliere OSN aj ochrana ľudských práv a rozvojová pomoc.

Text Charty OSN vyrokovali a podpísali diplomatickí zástupcovia krajín z celého sveta v americkom meste San Francisco v apríli 1945. Delegáciu Československej republiky viedol vtedajší minister zahraničných vecí Jan Masaryk. Priamo na vyjednávaní textu Charty OSN sa podieľal slovenský diplomat Ján Papánek, ktorý sa zároveň stál prvým stálym predstaviteľom ČSR pri tejto organizácii.

Viac k téme: OSN Organizácia spojených národov

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Richterová sa bojí o život. Kollár priznal, že ju vyfackal, ale má výhovorku (video)

21.6.2023 (SITA.sk) - Predseda Národnej rady SR a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár vidí za trestným oznámením jeho bývalej partnerky Barbory Richterovej cielenú antikampaň proti hnutiu Sme rodina.

Uviedol to v utorok na tlačovej besede v presscentre NR SR. Richterová poslala list všetkým 150 poslancom parlamentu, v ktorom píše, že podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, pretože sa bojí o život, keďže ju sleduje nejaké auto.

Ide o politický boj?

Uviedla niekoľko štátnych poznávacích značiek s tým, že sa domnieva, že to je Slovenská informačná služba. Predseda parlamentu rezolútne odmietol, že by dal Richterovú sledovať.

„Ide len o politický boj ľudí, ktorí sú v pozadí nej a cez tento náš konflikt nás chcú zničiť. Pozrite sa, kto ju financuje, kto jej kúpil mercedes,“ vyhlásil Kollár. Na novinársku otázku, či je týmto človekom Zoroslav Kollár, odpovedal, že „je to dosť možné“.

Priznal, že Richterovú vyfackal

Matka Kollárových dvoch detí zároveň v liste poslancom opisuje incident z roku 2012, pri ktorom ju podľa jej slov Boris Kollár zbil do bezvedomia. K hádke medzi nimi došlo v Kollárovom dome v Miami na Floride v prítomnosti futbalistu Roberta Vitteka a jeho vtedajšej manželky Patrície Vittekovej.





Kollár priznal, že Richterovú vyfackal, čo bol podľa neho skrat po tom, ako hodila „cez celú obývačku“ ich syna Artura, ktorý bol v tom čase batoľa.





„Od taburetky sa odrazil do steny. Keby tam tá taburetka nebola, tak ho zabije,“ povedal Boris Kollár na tlačovej besede. Dodal, že najprv ratovali dieťa a keď videli, že žije, tak mal podľa svojich slov „zatemnenie“ a dal jej pár faciek.

Žiadne lekárske ošetrenie vraj nepotrebovala. Dodal, že to nikdy neurobil žiadnej žene, dnes sa za to hanbí, no zároveň nevie garantovať, že by to nespravil znova, ak by sa takáto situácia zopakovala. Na tlačovej besede vystúpila aj Patrícia Vitteková, ktorá Kollárovu verziu potvrdila.

Kollárove tvrdenia odmietla

Ako Kollár povedal, Richterová sa o ňom dlhodobo nelichotivo vyjadruje v statusoch na sociálnej sieti, pričom do toho zaťahuje aj hnutie Sme rodina.





„Zakaždým sa obráti na našich voličov, dehonestuje našu stranu. Ja sa pýtam, či je to boj o výšku výživného, keď dostáva na dve deti 3 000 eur, alebo očierňovanie a kampaň voči mne a hnutiu Sme rodina,“ skonštatoval.





„Nie som súčasťou žiadne politickej antikampane voči strane Sme rodina. Boris Kollár klame a veľmi ma mrzí, že k tomu klamstvu presvedčil aj Patríciu Vittekovú,“ vyhlásila.

Zoroslav Kollár s tým podľa jej vyjadrenia nemá nič spoločné. Zároveň odmietla tvrdenia, že syna hodila päť metrov, vraj ho iba nasilu vložila Kollárovi do rúk.