Švédsko sa oficiálne stalo 32. členom NATO

7.3.2024 (SITA.sk) - Švédsko sa formálne stalo členom NATO ako 32. člen transatlantickej vojenskej aliancie. Skončila sa tak neutralita krajiny, keďže po odštartovaní ruskej invázii na Ukrajinu v roku 2022 v Európe vzrástli obavy z ruskej agresie.

Dokument o pristúpení Švédska k aliancii vo štvrtok uložili na americkom ministerstve zahraničia za prítomnosti švédskeho premiéra Ulfa Kristerssona a šéfa diplomacie USA Antonyho Blinkena.

Historický okamih

„Je to historický okamih pre Švédsko. Je to historický akt pre alianciu. Je to historický akt pre transatlantické vzťahy,“ povedal Blinken.

„NATO je teraz silnejšie, väčšie ako kedykoľvek predtým," dodal. Švédsky premiér na sociálnej sieti napísal: „Sme preto bezpečnejšou krajinou“.

Biely dom vo vyhlásení uviedol, že vďaka spojenectvu Švédska ako člena NATO „budú Spojené štáty a naši spojenci ešte bezpečnejší“. Generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg označil vstup Švédska do aliancie za „historický deň“.

„Švédsko teraz zaujme svoje právoplatné miesto pri stole NATO, pričom bude mať rovnaké slovo pri formovaní politiky a pri rozhodnutiach NATO," konštatoval vo vyhlásení.

Severania sa vzdali neutrality

Švédsko spolu s Fínskom, ktoré vstúpilo do NATO minulý rok, sa vzdali svojej dlhodobej vojenskej neutrality po tom, ako Rusko začiatkom roku 2022 napadlo Ukrajinu.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Tajomstvo Vianoc súvisí s prvým hriechom

24.12.2024 (SITA.sk) - Na Štedrý deň slávia meniny Adam a Eva. Pamiatka prarodičov pripomína prvý hriech a jeho následky, ale aj nádej na spásu.

V Biblii sa uvádza, že Boh stvoril človeka ako vrchol tvorstva na svoj obraz. Znamená to, že ako jediné stvorenie ho obdaril dušou a slobodnou vôľou.

Keď videl, že Adam nemá medzi ostatnými živočíchmi partnera, stvoril mu Evu a rozkázal im množiť sa a podmaniť si Zem.

Eva naviedla na hriech aj Adama

Prví ľudia boli dokonalí, bez náklonnosti k hriechu. Nemali zomrieť, ale plynulo prejsť do večnej blaženosti. Aby si však túto blaženosť zaslúžili a sami sa rozhodli pre Boha, dostali slobodnú vôľu a zákaz jesť zo stromu poznania dobra a zla.

Diabol, čiže padlý anjel, ktorý za svoju vzburu voči Bohu už dostal večný trest, ľuďom závidel. Oklamal Evu a naviedol ju prestúpiť Boží zákaz a ona naviedla na hriech aj Adama. Ľudia stratili nevinnosť, čo Biblia vyjadruje slovami “zbadali, že sú nahí".

Boh všetkých účastníkov hriechu potrestal. Preklial hada, žene predpovedal pôrodné bolesti a večnú nenaplnenú túžbu po mužovi, ktorý bude nad ňou vládnuť, a Adam ako zástupca ľudstva mal spoznať námahu spojenú s dorábaním chleba.

Strata spojenia s Bohom ako hlavný trest

Hlavným trestom však bola strata spojenia s Bohom. Ale spravodlivý sudca zároveň prejavil svoje milosrdenstvo a prisľúbil ľudstvu vykupiteľa. Súvis medzi prvým hriechom a vykúpením z neho – čiže aj medzi udalosťou z raja a Vianocami - zdôrazňuje pomenovanie Ježiša Krista “posledným Adamom” a jeho matky Márie “druhou Evou”.

Eva je matkou prirodzeného života ľudstva, Mária zas duchovného života vykúpených. Prvý Adam symbolizuje ľudskú slabosť a hriešnosť, Ježiš Kristus víťazstvo nad smrťou a spásu.

O živote Adama a Evy po vyhnaní z raja sa Biblia nezmieňuje. Spomína iba ich synov a dcéry, z ktorých menuje troch - Kaina, Ábela, ktorého Kain zabil, a Seta, náhradu za Ábela. Cirkev zachovala tradíciu o bohumilom živote Adama a Evy, na východe sa dokonca uctievajú ako svätí.