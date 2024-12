Švédsko bude 32. členským štátom NATO, Maďarsko ako posledné ratifikovalo švédske prístupové protokoly (foto)

26.2.2024 (SITA.sk) - Maďarský parlament v pondelok ratifikoval členstvo Švédska v Organizácii Severoatlantickej zmluvy (NATO). Táto severská krajina sa tak stane v poradí 32. členským štátom aliancie.

Spor Maďarska a Švédska sa blíži ku koncu

Maďarsko bolo posledným členom NATO, ktorý dosiaľ neratifikoval švédske prístupové protokoly. Na to, aby sa aliancia rozšírila o nového člena, je potrebný súhlas všetkých existujúcich členov. Maďarský premiér Viktor Orbán pred niekoľkými dňami naznačil, že švédskej odysei v maďarskom parlamente bude čoskoro koniec.

„Je dobrou správou, že náš spor so Švédskom sa blíži ku koncu. Na začiatku jarného zasadnutia parlamentu smerujeme k ratifikácii vstupu Švédska do NATO," povedal 17. februára počas prejavu v Budapešti.

Orbán pred pondelňajším hlasovaním povedal maďarským zákonodarcom, že „vojenská spolupráca Švédska a Maďarska a vstup Švédska do NATO posilňujú bezpečnosť Maďarska".

Podľa švédskeho premiéra je to historický deň

Švédsko sa spolu s Fínskom vzdali desaťročia trvajúcej neutrality a predvlani po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu požiadali o vstup do NATO. Zatiaľ čo Fínsko sa v apríli minulého roka stalo 31. členskou krajinou aliancie, Švédsko muselo na schválenie všetkých členov NATO čakať o takmer rok dlhšie.

Švédsky premiér Ulf Kristersson to označil za „historický deň". „Sme pripravení prevziať na seba svoj podiel zodpovednosti za bezpečnosť NATO," napísal Kristersson na platforme X, predtým známej ako Twitter.

Na formálne schválenie švédskeho vstupu do NATO je ešte potrebný podpis maďarského prezidenta, ktorý sa očakáva v najbližších dňoch. Po nedávnej rezignácii konzervatívnej prezidentky Katalin Novákovej je Maďarsko momentálne bez hlavy štátu, no očakáva sa, že poslanci parlamentu zvolia za nového prezidenta Tamás Sulyok, ktorý by sa mal oficiálne ujať funkcie 5. marca.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Stredu 18. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Dobre zvážte všetky svoje reálne možnosti, kým čokoľvek sľúbite. Ak sa spoliehate na to, že čas všetko vyrieši vo váš prospech, môžete sa veľmi mýliť. Pristupujte k veci seriózne.

Býk 21.4. - 21.5.

Okolnosti vás prinútia k tomu, aby ste sa rozhodli. Znovu získate duševnú rovnováhu. City osoby, ktorá vám nie je ľahostajná, neberte na ľahkú váhu.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Dobre si zvážte prednosti a nevýhody plánu, ktorý sa chystáte zverejniť. Vyvoláte nervozitu a možno aj hádky. Nebolo by príjemnejšie stráviť pekné chvíle na prechádzke?

Rak 22.6. - 22.7.

Čaká vás nádherný deň. Stretnete len sympatických ľudí a získate výborné rady. Zážitok na ceste z práce vám môže priniesť šťastie v súkromnom živote.













Všetky Horoskopy pre Stredu 18. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu