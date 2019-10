Švédske dievčatko objavilo v jazere vzácny meč, ktorý vyrobili približne pred 1500 rokmi

BRATISLAVA 5. októbra (WebNoviny.sk) – Osemročné dievčatko našlo počas plávania vo švédskom jazere vzácny meč z predvikinského obdobia. Ako informuje spravodajský portál BBC, Saga Vanecek našla predmet v jazere Vidöstern, keď bola v lete na prázdninách v kraji Jönköping.

Pôvodne sa predpokladalo, že meč má asi tisíc rokov, no podľa odborníkov z miestneho múzea ho zrejme vyrobili pred zhruba 1500 rokmi. „Nie každý deň sa vám podarí v jazere stúpiť na meč!" poznamenal Mikael Nordström z múzea.

Nízka hladina jazera

Saga meč našla zrejme vďaka nezvyčajne nízkej hladine vody v jazere spôsobenej suchom. „Zacítila som niečo vo vode, tak som to zodvihla. Malo to rúčku, tak som šla za ockom, že to vyzerá ako meč," opísala Saga nález v rozhovore pre verejnoprávne Sveriges Radio.

Jej otec Andy Vanecek zas pre webstránku The Local povedal, že si najprv myslel, že dcéra našla nezvyčajný konár a až po tom, ako požiadal priateľa, aby sa naň pozrel, si uvedomil, že zrejme našla starovekú pamiatku.

Nasleduje ďalší výskum

Podľa zástupcov múzea, kde predmet umiestnili, je meč nezvyčajne dobre zachovaný. Nález ich viedol k organizácii ďalšieho výskumu, počas ktorého našli napríklad aj brošňu z tretieho storočia.

Archeologický výskum jazera, ktorý ešte nedokončili, by podľa zástupcov krajského múzea mohol priniesť aj ďalšie objavy.







