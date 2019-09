Švédovi Nylanderovi hrozila neúčasť v NHL, napokon sa dohodol s „javorovými listami“

TORONTO 2. decembra (WebNoviny.sk) - Švédsky hokejový útočník William Nylander sa dohodol na predĺžení spolupráce s Torontom Maple Leafs. S kanadským tímom podpísal v sobotu zmluvu na šesť rokov, ktorá mu prinesie priemerne 6,9 milióna amerických dolárov na jednu sezónu.

Ak by obe strany neuzavreli kontrakt do 1. decembra, 22-ročný krídelník by musel stráviť aktuálnu sezónu mimo zámorskej NHL. Informáciu priniesol oficiálny web profiligy.

Rodák z kanadského Calgary, ktorý bol v ostatných dvoch ročníkoch kľúčovým členom zostavy "javorových listov", sa stal v lete obmedzeným voľným hráčom a odvtedy vyjednával s Torontom o výške a dĺžke novej zmluvy. K dohode však došlo až po piatich mesiacoch od vypršania predošlého kontraktu.

"Pracovali sme spoločne na tom, aby sme sa vošli do nášho platového stropu a sme radi, že sa nám to podarilo. Je to jeden z najlepších mladých hráčov v NHL a je výborné, že ho máme späť v kádri," povedal generálny manažér Maple Leafs Kyle Dubas.





