Švédi už majú 12 hráčov z NHL, účasť na MS v hokeji 2019 potvrdil aj Lundqvist

BRATISLAVA 19. apríla (WebNoviny.sk) - Brankár Henrik Lundqvist posilní švédsku hokejovú reprezentáciu na majstrovstvách sveta v Bratislave a Košiciach (10. - 26. mája 2019).

Držiteľ Vezinovej trofeje

Tridsaťsedemročný gólman sa predstaví na svetovom šampionáte prvýkrát od zisku zlata v máji 2017 v nemeckom Kolíne nad Rýnom.

Držiteľ Vezinovej trofeje zo sezóny 2011/12 prijal pozvanie do národného tímu po tom, čo jeho New York Rangers nepostúpil do play-off zámorskej NHL.

Rodák z Aare má vo svojej zbierke dovedna tri cenné kovy z MS, na olympijských turnajoch získal zlato a striebro. Informácie priniesla švédska športová televízia SVT Sport.

Švédi zatiaľ s 12 hráčmi z NHL

Tréner švédskej hokejovej reprezentácie Rikard Grönborg má momentálne potvrdenú účasť už dvanástich hráčov z NHL.

Na Slovensku sa okrem Lundqvista predstavia Elias Pettersson, Jacob Markström, Loui Eriksson, Erik Gustafsson, Marcus Krüger, Adam Larsson, Robert Hägg, Adrian Kempe, Mario Kempe, Oliver Ekman-Larsson a Jesper Bratt.

Švédi budú hrať na MS 2019 v "bratislavskej" základnej A-skupine a postupne nastúpia proti Čechom, Talianom, Nórom, Rakúšanom, Švajčiarom, Lotyšom a Rusom.

