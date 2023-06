Švajčiari v referende schválili zákaz reklám na tabakové výrobky, testovanie na zvieratách im však neprekáža

13.2.2022 (Webnoviny.sk) - Švajčiari v nedeľu v referende schválili zákaz reklám na tabakové výrobky na miestach, kde by ich mohli vidieť deti.

Informuje o tom spravodajský portál BBC, podľa ktorého to v skutočnosti povedie k úplnému zákazu. Tento krok zosúladí Švajčiarsko s jeho európskymi susedmi, z ktorých väčšina už pred rokmi prijala prísne pravidlá pre reklamu na tabakové výrobky.

Švajčiarski voliči tiež rozhodovali o zákaze testovania na zvieratách, vládnom pláne finančnej podpory pre médiá a zrušení kolkovej dane na vlastný kapitál. Všetky tri body odmietli.

Vláda chcela ročne investovať do médií viac ako 150 miliónov frankov, podľa mnohých voličov by tým však zvýhodnila veľké vydavateľstvá a mediálnych magnátov. Zrušenie kolkovej dane zase voliči považovali za spôsob ako obohatiť bohatých. Zrušenie testovania na zvieratách by zase mohlo mať veľké dôsledky pre dovoz niektorých produktov a výskum vo švajčiarskom farmaceutickom priemysle.

(1 EUR = 1,0557 CHF)

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Hlas-SD a Progresívne Slovensko vylúčili spoluprácu s extrémistickými stranami

18.6.2023 (SITA.sk) - Republika sa sama rozhodla, že nemôže byť prirodzeným partnerom pre Hlas. V diskusnej relácii V politike televízie Ta3 to uviedol predseda strany Hlas-sociálna demokracia (Hlas-SD) Peter Pellegrini.

Geopolitická orientácia Slovenska

S takýmito stranami podľa neho jeho strana nebude spolupracovať a ani so stranami, ktoré sa usilujú takéto strany legitimizovať a spolupracovať s nimi.

Pellegrini pripomenul, že jednou s podmienok Hlasu na spoluprácu je i nespochybňovanie geopolitickej orientácie Slovenska.

Extrémistické strany

V tomto kontexte poukázal na postoje hnutia Republika v súvislosti so slovenským členstvom v euroatlantických štruktúrach.

Hnutie Progresívne Slovensko (PS) podľa svojho predsedu Michala Šimečku odmieta akúkoľvek spoluprácu s extrémistickými stranami.