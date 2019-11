Súpera nemôžeme podceniť, Černák je pripravený byť lídrom defenzívy Slovákov na MS v hokeji 2019

POPRAD 30. mája (WebNoviny.sk) - Káder slovenskej hokejovej reprezentácie v príprave pred domácimi majstrovstvami sveta sa rozrástol o ďalších hráčov zo zámorskej NHL, v utorok v Poprade sa k tímu trénera Craiga Ramsayho pridali už aj útočník Marko Daňo a obrancovia Martin Marinčin a Erik Černák.

Suverén základnej časti NHL

Stále iba 21-ročný košický rodák Černák sám nečakal, že domov pricestuje už v druhej polovici apríla. Jeho klub Tampa Bay Lightning bolo totiž v zámorskej NHL suverénom základnej časti. "V klube boli vysoké očakávania. Nevyšlo nám to, no ja som rád, že som v reprezentácii. Navyše, MS sú na Slovensku a v Košiciach," poznamenal.

K svojej klubovej sezóne v USA tiež doplnil: "V NHL ma po príchode v jeseni prijali ako rovnocenného hráča. Bolo úžasné byť na ľade s tými najlepšími a učiť sa od nich. Sezónu som mal výbornú, hral som v jednom z najlepších tímov NHL. Vyhrali sme základnú časť, no play-off nám veľmi nevyšlo. Cítil som od trénerov, že mi v každom zápase verili. Mal som veľkú minutáž, hrával som aj oslabenia a nastupoval proti najlepším päťkám súperov. V reprezentácii som pripravený na pozíciu jedného z lídrov defenzívy a urobím maximum."

Černák vidí pozitívne skladanie kádra tímu SR pred svetovým šampionátom. "Obrana vyzerá super, prišlo pár hráčov z NHL a aj v Európe máme kvalitných bekov. Nemyslím si, že to bude záležať len od obrancov, lebo máme aj kvalitných útočníkov. Ak budeme partia, budeme držať spolu a podávať kvalitné výkony, tak to bude dobré," pokračoval.

Najskôr sa zvítal s bratrancom Jarošom

Už vopred bolo jasné, s kým sa Erik Černák zvíta ako s prvým pri príchode do reprezentačnej šatne - bol to jeho bratranec Christián Jaroš. "Som rád, že je tu aj on. Vedel by som si predstaviť aj obrannú dvojicu s ním, ale neviem, či je to reálne. Obaja sme totiž praváci, ale bolo by to pekné. Veď sme spolu hrávali, keď sme boli mladší. Uvidíme však, ako to poskladajú tréneri," poznamenal.





Za sebou má teraz dlhší čas bez súťažného duelu, na súboje reprezentácie sa teda teší. "Neviem sa ich dočkať, veď ide o slovenskú reprezentáciu. Zápasy som hral naposledy pred asi dvoma týždňami. Teším sa aj na tréningy. Dúfam, že všetko bude v poriadku," povedal Černák. Podľa oficiálnych štatistík si tretí reprezentačný štart pripíše v sobotu v Poprade v súboji proti výberu Veľkej Británie.

"Ešte nikdy som proti Britom nehral a ani som netušil, že práve oni nás čakajú v Poprade. Je to tak trochu prekvapenie. Teším sa však na to ako aj ostatní spoluhráči. Verím, že posledné dva prípravné zápasy pred MS sa nám vydaria a naladíme sa na víťaznú vlnu. Súpera nemôžeme podceniť, pretože každý tím na MS má svoju kvalitu, aj keď nemá veľké mená. Do všetkého musíme ísť na sto percent a hrať svoj hokej," hovorí.

