Sumu na udržanie pracovných miest treba zvýšiť. Klub 500 nalieha na Matoviča, aby ju neblokoval

21.7.2020 (Webnoviny.sk) - Klub 500 apeluje na premiéra Igora Matoviča, aby neblokoval návrh na zvýšenie príspevkov na udržanie pracovných miest. Na utorkovej tlačovej besede to uviedol výkonný riaditeľ Klubu 500 Tibor Gregor.

Minister práce a sociálnych vecí Milan Krajniak je podľa neho ochotný zvýšiť sumy príspevkov pre zamestnávateľov a samostatne zárobkovo činné osoby, avšak predseda vlády jeho návrh neakceptoval.

Vláda na minulotýždňovom rokovaní totiž rozhodla len o predĺžení poskytovania týchto príspevkov do konca septembra tohto roka, ich sumy však nezvýšila.

Na Slovensku je pritom podľa Gregora ohrozených približne 60-tisíc pracovných miest. "Ak štát intenzívnejšie nepristúpi k udržaniu pracovných miest, títo zamestnanci skončia na úrade práce a budú dostávať podporu v nezamestnanosti," zdôraznil.

Výška príspevkov je nedostačujúca

"Forma záchrany pracovných miest cez príspevky je dobrá, ale výška príspevkov je absolútne nepostačujúca," povedal Gregor. Podľa prieskumu, ktorý u svojich členov zrealizoval Klub 500, je ohrozených 5-tisíc pracovných miest.

Podľa Gregora ide o 15 percent celkového počtu zamestnancov, ktorých zamestnávajú členovia Klubu 500. Ak chce podľa neho Slovensko zachrániť pracovné miesta a ekonomiku, tak vláda musí prijímať opatrenia, aby mal slovenský priemysel šancu prežiť. Vládu preto vyzval, aby zvýšila príspevky na udržanie pracovných miest.

"Sú to príspevky, ktoré nám dala Európska únia k dispozícii a ak ich nevyčerpáme, budeme ich musieť vrátiť späť do rozpočtu Európskej únie," dodal Gregor.

Trápi sa priemysel aj služby

Predseda Klubu 500 Vladimír Soták upozornil na to, že od apríla tohto roka sa na Slovensku trápi priemysel, aj služby. "Nachádzame sa v situácii, kde vláda, našťastie, prijala podmienky na podporu malých, stredných podnikateľov a veľkých firiem," povedal.

Pomoc, ktorá bola nastavená, podľa neho pokrýva 10 až 30 percent osobných nákladov a firmy musia bojovať s udržaním zamestnanosti. "Nemáme problém v komunikácii s ministrami, ale máme problémy s predsedom vlády," zdôraznil.

Predseda vlády Igor Matovič si totiž podľa Sotáka myslí, že on je ten, ktorý má právo rozhodnúť sa, či niečo "pustíme" alebo nie.

