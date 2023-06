Sulíkove ministerstvo preverí vyplatené dotácie nájomného, o pomoc žiadali aj firmy bez priestorov

28.1.2021 (Webnoviny.sk) - Ministerstvo hospodárstva SR preverí v spolupráci s finančnou správou všetky podnety týkajúce sa vyplatených žiadostí o dotácie na nájomné. Obe inštitúcie sa dohodli na spolupráci pri celom procese kontroly, ktorý bude prebiehať počas najbližších mesiacov.

Rezort takto reaguje na zistenia Transparency International Slovensko (TIS), že pomoc dostali aj firmy bez priestorov či adekvátnych tržieb. Mimovládna organizácia našla po preskúmaní minuloročných dotácií pochybnosti pri 24 spoločnostiach s celkovou pridelenou dotáciou 1,4 milióna eur.

„Vyplatili sme dotácie vyše 20-tisíc subjektom, ktorým sme pomohli preklenúť dôsledky pandémie. Ak v niektorých prípadoch konali podvodne, subjekty vyzveme na vrátenie peňazí a podáme trestné oznámenie,“ zdôraznil minister hospodárstva Richard Sulík.

Ako doplnil prezident finančnej správy Jiří Žežulka, finančná správa bude nápomocná pri odhaľovaní nepoctivých podnikateľov. "Zameriame sa na to, či poskytnutá dotácia je v súlade s tým, čo podnikateľ deklaruje voči finančnej správe, a či prenajímateľ zaplatené nájomné riadne zdanil,“ spresnil.

Rezort hospodárstva udeľoval dotácie na nájomné v prvom kole pomoci, ako aj pri aktuálnej výzve, na základe zákonom stanovených podmienok. Celý proces podávania a schvaľovania žiadostí bol podľa neho nastavený tak, aby bol transparentný a administratívne jednoduchý, pretože cieľom bolo poskytnúť pomoc v čo najkratšom čase.

Ak požadovaná výška dotácie na nájomné presahovala 100 000 eur, žiadosť musela obsahovať aj konečného užívateľa výhod. Žiadosti prešli v procese schvaľovania kontrolou splnenia podmienok a všetky, ktoré podmienky splnili, boli schválené.

