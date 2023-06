Sulíkovci sa domnievajú, že Blaha a ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo zverejňujú na sociálnych sieťach

15.2.2022 (Webnoviny.sk) - Koaličná strana Sloboda a Solidarita (SaS) podáva trestné oznámenie na neznámeho páchateľa pre vyhrážky poslancom Národnej rady SR (NR SR), ktorí minulý týždeň v parlamente podporili obrannú dohodu s USA.

Poslanci dostali vyhrážky rôzneho druhu

Na utorňajšej tlačovej konferencii o tom informoval poslanec Ján Benčík (klub SaS) s tým, že majú podozrenie zo spáchania trestného činu šírenia poplašnej správy, šírenia nenávisti a násilia.

„Domnievame sa, že poslanec Ľuboš Blaha (Smer-SD) a ďalší politici by mali niesť zodpovednosť za to, čo píšu a zdieľajú na sociálnych sieťach. Niektorí koaliční poslanci totiž dostali vyhrážky rôzneho druhu," zdôvodnil Benčík.

Poslanec Marek Šefčík (OĽaNO) doplnil, že tieto vyhrážky sa majú voči poslancom a ich rodinám množiť, preto podávajú toto trestné oznámenie. „To, čo sa momentálne deje na sociálnych sieťach, ale aj priamo pred obydliami poslancov, je neospravedlniteľné," zdôraznila predsedníčka poslaneckého klubu SaS Anna Zemanová.

Polícia prijala určité opatrenia

Zverejňovanie adries poslancov a ich rodín je podľa jej slov za čiarou. „Generálna prokuratúra mala v tejto veci konať už minulý týždeň, hneď ako to začalo, a to bez ohľadu na to, či s obrannou dohodou s USA súhlasí, alebo nie. Takéto konanie totiž nemá s demokraciou nič spoločné," konštatovala.

Na novinársku otázku, či má niekto zo zákonodarcov zvýšenú policajnú ochranu Zemanová odpovedala, že o tom za poslanecký klub SaS nemá vedomosť a aj keby to vedela, tak by tú informáciu z logických dôvodov neposkytla.

Niektorí členovia opozičných strán Hlas – sociálna demokracia, Smer – sociálna demokracia a Republika zverejnili minulý týždeň na sociálnych sieťach takzvaný „zoznamom zradcov“ s menami 79 poslancov, ktorí v Národnej rade SR podporili obrannú dohodu s USA.

Minister vnútra Roman Mikulec (OĽaNO) v reakcii na to v pondelok zdôraznil, že polícia tieto prípady vyhrážania sa poslancom eviduje, a preto prijala určité opatrenia, ktoré už z taktických dôvodov nechcel konkretizovať.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Pondelok 19. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Mali ste straty? Dnes získate náhradu. Nesmiete odmietať ani zdanlivo malé zisky. Pokúsite sa stabilizovať nejaký citový vzťah, ale bez väčších úspechov.

Býk 21.4. - 21.5.

Máte výbornú možnosť presadiť sa. Aj v problematických otázkach viete presne, čo chcete. Vaša láska vám umožní načerpať nové sily.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek nadšeniu by ste mali na chvíľu zabrzdiť. Nič mimoriadne vám neujde a zmeníte riziko prípadného konfliktu. Chvíľu nechajte veci bežať bez vašej účasti.

Rak 22.6. - 22.7.

Nemali by ste všetko robiť osamotene a niesť všetku zodpovednosť na svojich pleciach. Dnes pochopíte, prečo. Vždy je dobré mať pri sebe niekoho, kto vás podrží.





Všetky Horoskopy pre Pondelok 19. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?