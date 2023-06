Sulík trvá na znížení spotrebnej dane z palív, zároveň chce na vláde presadiť zníženie DPH na základné potraviny

Do konca roka chce minister zabojovať aj o dočasné zníženie DPH na 0 % pri plyne. „Budeme bojovať s veľkým nárastom cien plynu pre domácnosti a tam by to výrazne pomohlo, keby bola nulová. Toto výrazne podporujem,“ povedal Sulík, ktorého nápad pri nulovej DPH na plyn podporil aj Juraj Šeliga z koaličnej strany Za ľudí.