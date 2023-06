Sulík si nevie predstaviť zákaz chodenia do práce, upozorňuje na obrovské škody

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Minister hospodárstva SR Richrd Sulík si nevie predstaviť, že by pri prechode na COVID automat nebolo v čiernych okresoch možné chodiť do zamestnania ani s negatívnym testom na koronavírus.

On sám preto očakáva, že v automate nastanú zmeny.

Upozornil aj na obrovské škody, ktoré môže spôsobiť zastavenie prevádzky v mnohých fabrikách. "Prestať robiť je ilúzia," skonštatoval.

Lekári na Slovensku dostali do rúk nové liečivo na boj proti COVID-19, minister Krajčí povolil neregistrovaný Ivermectin



Zákaz vychádzania od 27. januára má nové výnimky. Zoznam, kde (ne)potrebujete negatívny test na COVID-19



Je nádejou pri liečbe Covidu 19 liek Ivermektin ?



Protizápalový liek kolchicín je účinný pri liečbe ochorenia Covid-19



Najčítanejšia najnovšia správa

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

Among the missing Titanic exploration submarine crew is billionaire Hamish Harding

Who flew to space on a Blue Origin rocket this time last year pic.twitter.com/ZtadprJYtz