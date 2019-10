Sulík predstavil nových ľudí na kandidátke SaS, sú medzi nimi aj Zlý zajo či kaderník

11.10.2019 (Webnoviny.sk) - Predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richard Sulík na piatkovej tlačovej besede predstavil štyroch nových ľudí na kandidátke do parlamentných volieb 2020.

Medzi nimi sú starostka mestskej časti Bratislava – Staré Mesto Zuzana Aufrichtová, predseda Mladých SaSkárov a jeden z organizátorov Veľkého protikorupčného pochodu Tomáš Popovič, youtuber Ladislav Miko a kaderník Polat Elalmis.

Prvá pätnástka kandidátky

Miko sa podľa Sulíka venuje ťažkým témam, akými sú šikana v škole, na pracovisku či anorexia. „V našej spoločnosti sú tieto témy mnohokrát tabuizované. Jeho fanúšikovia ho poznajú pod menom Zlý zajo," povedal šéf liberálov.

V prvej pätnástke kandidátky, ktorú schválil kongres v sobotu 5. októbra, sú Richard Sulík, Lucia Ďuriš Nicholsonová, Branislav Gröhling, Alojz Baránik, Jana Cigániková, Peter Cmorej, Karol Galek, Martin Klus, Juraj Droba, Jarmila Halgašová, Anna Zemanová, Peter Osuský či Ondrej Dostál.

SaS je na hranici zvoliteľnosti

Z prieskumu agentúry Polis Slovakia, ktorý realizovala na vzorke 1 145 respondentov starších ako 18 rokov, pre televíziu JOJ vyplýva, že SaS by sa so ziskom 5,1 percenta hlasov len tesne dostala do parlamentu. Sulík to pripisuje vnútorným turbulenciám.

„Muselo sa to odzrkadliť. Považujem to však za krátkodobý jav. Je pre nás výzva, aby sme tento trend otočili," povedal Sulík. V prieskume z konca augusta patrilo SaS štvrté miesto so ziskom 7,9 percenta hlasov. V septembrovom prieskume strane preferencie klesli na šesť percent.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !