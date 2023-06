Sulík neznáša Matoviča a svojimi teatrálnymi výstupmi otravuje celé Slovensko, Kremský posiela SaS do opozičných lavíc

5.9.2022 (Webnoviny.sk) - Manipulátorom a vydieračom sa jednoducho neustupuje, napísal na sociálnej sieti predseda Výboru Národnej rady (NR) SR pre hospodárske záležitosti Peter Kremský (OĽaNO) na adresu strany Sloboda a Solidarita (SaS).

Sulík a jeho teatrálne výstupy

Zároveň tvrdí, že SaS si za odchod z vlády môže sama. Kremský je presvedčený, že celý problém spočíva v tom, že predseda SaS Richard Sulík sa neznesie s lídrom hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igorom Matovičom. Zároveň doplnil, že v hnutí sa rozhodli pokračovať ďalej, so Sulíkom či bez neho.

„Namiesto toho, aby na začiatku júla Sulík odišiel z vlády, celé prázdniny otravoval Slovensko svojimi ultimátami a teatrálnymi výstupmi. Aj teraz pre istotu odchádzate z vlády na dvakrát, aby mali médiá o čom dlhšie písať,“ napísal Kremský.

Ministrom odkázal, aby už odišli a pôsobili aspoň ako konštruktívna opozícia. „Predčasné voľby nechcete, tak pomôžte prijať zákony v prospech občanov Slovenska a nehádžte na nás, že chceme vládnuť s fašistami. Záleží od vás, aký bude ich vplyv v parlamente, aké karty im dáte do rúk,“ oslovil v statuse SaS.

SaS politikárči

Kremský považuje SaS za opozičnú stranu v koalícii, ktorá politikárči, osobne útočí a snaží sa očierňovať hnutie OĽaNO a najmä jeho lídra.

„Robiť z Matoviča blázna, človeka neschopného viesť ministerstvo, nevzdelanca a najväčší problém Slovenska? Všimnite si, kto to dookola opakuje. Kto sa snaží dehumanizovať Matoviča spôsobom, za ktorý by sa nemuseli hanbiť ani fašisti, ani komunisti,“ napísal Kremský.





Zároveň dodal, že SaS vydáva Slovensko do rúk mafie a oligarchov, zjednotili si slovník s Robertom Ficom (Smer-SD) i Petrom Pellegrinim (Hlas-SD) a „naladili sa na vlnu, na ktorej jazdia extrémisti“.

Dubaj ako prechodné bydlisko

Predseda Výboru NR SR pre hospodárske záležitosti je presvedčený, že našiel odpoveď, prečo Richard Sulík odišiel z postu ministra hospodárstva.





„Slabý článok reťaze, lenivosť, nezodpovednosť a Dubaj ako prechodné bydlisko namiesto poctivej práce. A, samozrejme, vidina valiacej sa krízy, ktorá bude odoberať percentá všetkým, ktorí budú pri moci,“ skonštatoval Kremský.

Na záver dodal, že postoj OĽaNO sa nemení. „Neutekáme z boja za Slovensko, kde sa bude žiť lepšie,“ uzavrel.





Sulík sa okamžite vráti na ministerstvo, ak Matovič prestane byť prilepený na stoličke a odíde

Ak líder hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič „prestane byť prilepený na stoličke ministra financií a odíde z vlády“, minister hospodárstva v demisii Richard Sulík sa okamžite vráti na ministerstvo aj s celým svojím tímom.





Povedal to v pondelok pred rokovaním vlády predseda strany Sloboda a Solidarita (SaS) Sulík.





Dodal, že dokončia všetku prácu, ktorá je v rezorte rozrobená. Sulíka zároveň mrzí, že nikto z OĽaNO nevyužil dva mesiace, ktoré SaS poskytla hnutiu, na rozhodnutie. „Neudialo sa nič, okrem troch viac-menej zbytočných stretnutí,“ dodal Sulík.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

