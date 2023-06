Sulík: Kažimír je zodpovedný za súčasné zdražovanie, jeho zlé rozhodnutia potrápia Slovákov ešte dlho

16.2.2022 (Webnoviny.sk) - Za súčasné zdražovanie je podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka zodpovedný guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír.

Pretože podľa neho na zasadnutiach guvernérov nedostatočne hlasuje v prospech krajiny.

Slovensko už totiž 13 rokov má spoločnú menu euro, ktoré je naviazané na rozhodnutia Európskej centrálnej banky (ECB) a tá rozhoduje, koľko peňazí pôjde do obehu.

Nekryté peniaze

ECB dala podľa Sulíka do obehu tisícky a tisícky miliárd eur, ktoré neboli ničím kryté, lebo vykupovali dlhopisy. „Oni s tým programom aj prestali, no pred dvomi rokmi zase začali, a to znehodnocuje menu a zvyšuje infláciu,“ povedal v stredu Sulík.

Na vine sú podľa neho tí, ktorí o tom v ECB rozhodli, medzi nimi aj Peter Kažimír. „Peter Kažimír, ktorý berie obrovské peniaze prakticky za nič, robí figu borovú. Peter Kažimír je tu na Slovensku hlavný vinník obrovskej inflácie. Lebo on chodí vysedávať do Frankfurtu na zasadnutia rady guvernérov, on dvíha ruku za tieto fatálne zlé zničujúce rozhodnutia,“ skonštatoval Sulík.

Slováci draho zaplatia

Podľa Sulíka sa budú krajiny, aj Slovensko, ešte dlho trápiť s vysokou infláciou. „Budeme ju tu mať dovtedy, kým Európska centrálna banka bude vykupovať ničím nekryté dlhopisy aj keď bude mať túto zničujúcu úrokovú politiku s nulovými úrokmi. Slováci za tieto zlé rozhodnutia platia vo forme vysokých cien,“ dodal Sulík.

