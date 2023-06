Sulík je najdôveryhodnejším ministrom súčasnej vlády, Matovič je v rebríčku až na 13. mieste

25.10.2020 (Webnoviny.sk) - Najdôveryhodnejším ministrom súčasnej vlády je šéf rezortu hospodárstva Richard Sulík (SaS). Dôveruje mu 47,4 percenta. Vyplýva to z prieskumu agentúry Focus, ktorý uskutočnila od 7. do 15. októbra na vzorke 1 014 respondentov pre televíziu Markíza.

V prvej trojke aj Budaj a Kolíková

Za Sulíkom nasleduje minister životného prostredia Ján Budaj (OĽaNO), ktorému dôveruje 46,4 percenta. Ministerke spravodlivosti Márii Kolíkovej (Za ľudí) dôveruje 44,8 percenta, šéfovi rezortu školstva Branislavovi Gröhlingovi 44, 6 percenta a šéfovi rezortu diplomacie Ivanovi Korčokovi (nom. SaS) 40,8 percenta respondentov.

Ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Milanovi Krajniakovi (Sme rodina) vyslovilo dôveru 38,6 percenta opýtaných, ministrovi zdravotníctva za Marekovi Krajčímu (OĽaNO) 38,4 percenta a šéfovi rezortu obrany Jaroslavovi Naďovi (OĽaNO) 37,9 percenta.

Matovičovi dôveruje takmer tretina ľudí

Na ďalších priečkach sa umiestnili ministerka investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová (34,3 percenta), minister vnútra Roman Mikulec za OĽaNO (34 percent), minister financií za OĽaNO Eduard Heger (33,7 percenta), šéf rezortu dopravy Andrej Doležal (32,8 percenta).

Premiér a predseda hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) Igor Matovič (31,3 percenta) je až na 13. mieste.

Za ním ešte skončili ministerka kultúry za OĽaNO Natália Milanová (30,7 percenta), minister pôdohospodárstva Ján Mičovský (29,9 percenta) a podpredseda vlády pre legislatívu a strategické plánovanie za Sme rodina Štefan Holý (20,4 percenta).

Člen vlády Dôvera Nedôvera Richard Sulík 47,4% 50,3% Ján Budaj 46,4% 46,1% Mária Kolíková 44,8% 40% Branislav Gröhling 44,6% 42,3% Ivan Korčok 40,8% 42,3% Milan Krajniak 38,6% 55,3% Marek Krajčí 38,4% 57% Jaroslav Naď 37,9% 48,7% Veronika Remišová 34,3% 61,1% Roman Mikulec 34% 48,7% Eduard Heger 33,7% 55,9% Andrej Doležal 32,8% 44,7% Igor Matovič 31,3% 67,1% Natália Milanová 30,7% 46,8% Ján Mičovský 29,9% 48,3% Štefan Holý 20,7% 40,2%

Viac k téme: prieskum

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

