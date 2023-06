Sulík by rád otvoril ďalšie obchody po Veľkej noci, podľa Žigu je na otváranie prevádzok ešte skoro

5.4.2020 (Webnoviny.sk) - Slovensko podľa ministra hospodárstva Richarda Sulíka potrebuje v súčasnej situácii začať postupne uvoľňovať prijaté opatrenia a otvárať ďalšie prevádzky. Uviedol to v nedeľnej diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12.

"Musíme pokračovať v uvoľňovaní, inak si zruinujeme maloobchod," vyhlásil šéf rezortu hospodárstva. Podľa neho je však, samozrejme, nutné situáciu pozorne sledovať a výrazne dbať na hygienické pravidlá.

Slováci sú veľmi zodpovední

Ďalšie obchody by pritom rád otvoril už po Veľkej noci. Ako príklad spomenul predajne automobilov. "Nevidím dôvod, aby boli zatvorené," povedal.

Sulík zároveň opätovne odmietol možné "vypnutie" krajiny, ktoré označil za spoľahlivú cestu, ako zruinovať celú ekonomiku. Podľa neho sú Slováci veľmi zodpovední a on osobne by im aj počas nadchádzajúcich veľkonočných sviatkov skôr dôveroval, vyzýval ich a radil im, a nie im niečo zakazoval.

S postupným uvoľňovaním predaja úplne nesúhlasí bývalý minister hospodárstva Peter Žiga. Podľa neho je na tento krok ešte skoro. "Ja by som to ani nezvyšoval a ani zatiaľ neznižoval," skonštatoval s tým, že by bolo dobré ešte 2 až 3 týždne počkať.

Súhlasia s princípom kurzarbeit

Súčasný ako aj bývalý minister diskutovali aj o pomoci podnikateľskému sektoru. Sulík označil prijaté opatrenia za správne, Žigovi chýba pomoc pre veľké podniky, ale aj riešenie splátok lízingovým či splátkovým spoločnostiam a niektorým opatreniam vyčítal administratívnu náročnosť.

"Veľkí podnikatelia sú kostrou slovenského priemyslu, dávajú prácu tým malým. Zabúdate na nich, a to považujem za veľkú chybu," vyčítal Žiga Sulíkovi. Obaja sa však zhodli na podpore formou tzv. kurzarbeit.





V našich podmienkach by to bol model 20-20-60, a teda, že by sa samotný zamestnanec vzdal 20 % svojej mzdy, 20 % by zaplatil zamestnávateľ a zvyšných 60 % by doplatil štát. "Pri veľkých firmám s tým plne súhlasím," vyhlásil Sulík.









Upozornil však, že tento nástroj nie je možné používať vždy, keď sa firmy dostanú do problémov. V aktuálnej kríze je však pre neho prijateľný.

Nefunkčný logistický reťazec

Podnikatelia by sa podľa neho mali dočkať aj preklenovacích úverov, pri ktorých by až do 80 % ručil štát a vláda by tento týždeň mohla rokovať aj o zmenách v zákone o konkurze a reštrukturalizácii.





Pomoc zavedením tzv. kurzarbeitu by privítal aj Zväz automobilového priemyslu. V relácii to potvrdil jeho prezident Alexander Matušek. Ten pripomenul, že automobilový priemysel je najglobálnejšej a jeho súčasnú situáciu ovplyvňuje do výraznej miery nefunkčný logistický reťazec.





Ak takáto pomoc od štátu nepríde, budú musieť podľa Matušeka firmy v automobilovom segmente pristúpiť k prepúšťaniu. O akom počte zamestnancov hovorí, konkretizovať nechcel.

