Sulík aj Kollár sa vyjadrili k úradníckej vláde a osobné konflikty podľa šéfa parlamentu pomáhajú aj Ficovi

12.3.2023 (SITA.sk) - Ak by od začiatku vládla vláda, ktorá neprešla voľbami, nebolo by to podľa nás v poriadku, povedal v diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 predseda parlamentu a líder hnutia Sme rodina Boris Kollár.

Táto vláda však už dosluhuje, preto nemá problém s tým, že poverený premiér Eduard Heger i viacerí ministri sú členmi nového politického subjektu Demokrati. Úradníckej vláde by podľa Kollára neprechádzali žiadne zákony, aktuálna vláda je podľa neho funkčnejšia.

Podľa predsedu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Richarda Sulíka situáciu zhodnotia voliči. Šéf liberálov nevidí dôvod radiť prezidentke Zuzane Čaputovej či má, alebo nemá vymenovať úradnícku vládu.

Dodal však, že ak by tak urobila, SaS by úradnícku vládu podporila. „Bola chyba, že sme sa pustili do týchto osobných animozít," konštatoval Kollár na margo rôznych osobných konfliktov medzi predstaviteľmi bývalej vládnej koalície.

Podľa neho práve to viedlo k tomu, že občania nedôverujú v politiku, a tiež to považuje za dôvod, prečo stúpa popularita niektorých politikov, napríklad predsedu Smeru-SD Roberta Fica.

