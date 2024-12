Sulík a Matovič zas nevedia nájsť spoločnú reč, kompenzácie pre firmy za drahé energie preto zrejme nebudú

Medzi ministerstvom hospodárstva Richarda Sulíka a ministerstvom financií Igora Matoviča sú opäť nezhody. Tentokrát si posielajú odkazy pri otázke podpory firiem, ktoré trápia vysoké ceny energií.

Ministerstvo hospodárstva je pripravené podporiť takéto firmy, očakáva však uvoľnenie peňazí od ministerstva financií.

To je ochotné poskytnúť prostriedky na podporu firiem, očakáva však od ministerstva hospodárstva nejaký plán.

Peniaze sú na rezorte financií

„Finančné kompenzácie sú o peniazoch, a tie sú na ministerstve financií. Ja podporujem akékoľvek kompenzácie a akonáhle ministerstvo financií uvoľní peniaze, tak my ich radi doručíme firmám, ktoré sú najviac postihnuté vysokými cenami energií,“ povedal po rokovaní vlády Sulík.

Sulík nebude zabíjať čas

Ministerstvo financií však najprv požaduje od ministerstva hospodárstva nejaký plán podpory firiem postihnutých vysokými cenami energií.





„Tieto tanečky už máme za sebou. Vieme ako to funguje. Pokiaľ máme nájsť peniaze na hlúposti typu očkovacia lotéria, tak tie sa nájdu vždy a na rozumné veci nie sú. Ja týmto nebudem zabíjať čas,“ odkázal svojmu ministerskému kolegovi Sulík.

Súd rozhodol v spore Matoviča a Blahu pre výrok o baranovi, zamietol návrh šéfa financií na zrušenie rozsudku

Sudca Okresného súdu v Trnave zamietol návrh Igora Matoviča na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, podľa ktorého sa má šéf OĽaNO ospravedlniť poslancovi Smeru – SD Ľubošovi Blahovi.

Rozhodnutie však podľa hovorkyne Krajského súdu v Trnave Jany Kondákorovej nie je zatiaľ právoplatné.





Blaha zažaloval Matoviča za výrok z 24. septembra 2020, keď v pozícii predsedu vlády na pôde parlamentu počas Hodiny otázok hovoril o informácii, ktorú dostal e-mailom a podľa ktorej Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“. Reagoval tak na vystúpenie Blahu, ktorý hovoril o Matovičovej manželke ako o „bielej kobyle“.





Okresný súd v Trnave rozhodol v tomto spore o ochranu osobnosti a primerané zadosťučinenie rozsudkom pre zmeškanie. Matovič sa podľa tohto rozsudku má Blahovi ospravedlniť na pôde Národnej rady SR. Žalobcovi súd priznal náhradu trov konania v stopercentnej výške.

Rozsudky pre zmeškanie súdy vydávajú obvykle v prípadoch, keď je jedna z procesných strán pasívna a na výzvy súdu nereaguje. Matovič sa k žalobe žiadnym spôsobom nevyjadril, súd preto rozhodol rozsudkom pre zmeškanie. Až na ten zareagoval návrhom na zrušenie a vyjadril sa aj k žalobe.

Sulíkov poslanec podal trestné oznámenie na smeráka Blahu, v statusoch sa vraj dopúšťa trestných činov

Poslanec parlamentu Miroslav Žiak (SaS) podal trestné oznámenie na opozičného poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Vo svojom profile na sociálnej sieti to Žiak odôvodnil tým, že sa Blaha vo svojich statusoch na sociálnej sieti dopúšťa trestných činov ohovárania a šírenia poplašnej správy.

„Verím, že sa pán generálny prokurátor SR bude zaoberať aj takýmto podnecovaním nenávisti ex offo, bez toho aby sme museli dávať trestné oznámenia,“ dodal Žiak.

Blaha v reakcii na to pre agentúru SITA uviedol, že celá situácia predstavuje mimoriadne vtipné vyústenie slovenského liberalizmu.





„Kedysi liberáli bojovali za slobodu slova, dnes by v mene slobody najradšej každého s iným názorom zatvárali do väzenia. Takýchto trestných oznámení už na mňa bolo. Keď koaličným poslancom dochádzajú argumenty, myslia si, že im pomôže polícia. Je to trápne a detinské,“ vyhlásil poslanec.

Fekálne nadávky a obvinenia zo smrti otca

Zároveň je toho názoru, že Žiak je ním posadnutý, v parlamente po ňom vykrikuje fekálne nadávky a dokonca ho v pléne obviňoval zo smrti jeho vlastného otca.





„Ten pán nemá žiadnu morálku ani intelekt, nevidím dôvod, aby som sa s ním zahadzoval. Ak ma za moje ľavicové názory chcú zavrieť, nech sa páči, fašisti to tak vždy robili,“ uzavrel Blaha.

