Sulík a ďalší ministri za SaS majú podať demisiu, koaličná kríza vrcholí a možno odíde aj Matovič

Koaličná kríza vrcholí, ministri za strany Sloboda a Solidarita (SaS) avizovali, že v stredu 31. augusta podajú demisiu, pretože ultimátum sulíkovcov vypršalo.

Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pred rokovaním vlády uviedol, že ak budú opatrenia na pomoc ľuďom schválené, minister financií a líder hnutia Obyčajných ľudí a nezávislých osobností Igor Matovič (OĽaNO) príjme výzvu predsedu strany Sloboda a Solidarita a spolu s ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom odstúpi z funkcie a odíde do parlamentu.

Heger dodal, že nedošlo k rozvratu financií, ani k porušeniu koaličnej zmluvy. „Do poslednej chvíle sme čakali, že strana Sloboda a Solidarita pristúpi na našu ponuku,“ povedal premiér.

Ministri za stranu SaS vo vláde:

Ministerstvo hospodárstva: Richard Sulík (SaS)

Ministerstvo spravodlivosti: Mária Kolíková (nom. SaS)

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí: Ivan Korčok (nom. SaS)

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu: Branislav Gröhling (SaS)





Demisiu ministrov za SaS oznámil predseda strany a minister hospodárstva Richard Sulík začiatkom júna, keď liberáli vypovedali koaličnú zmluvu. Od premiéra Hegera žiadali, aby prišiel s návrhom novej koaličnej zmluvy a ich zásadnou požiadavkou bolo, aby už vo vláde nesedel Matovič.

Heger v sobotu 20. augusta predstavil na rokovaní koaličným partnerom zmeny koaličnej zmluvy. V jednom bode navrhoval, aby sa Matovič a Sulík nezúčastňovali na koaličných radách. V rámci rád by mala vzniknúť aj rozhodcovská komisia, do ktorej by každá koaličná strana navrhla troch zástupcov, čiže by mala dvanásť členov. V prípade rovnosti hlasov by rozhodujúce slovo mala SaS. Zaviedli by sa tiež určité sankcie. Ďalší bod predstavoval iné prerozdelenie ministerstiev.





Premiér Eduard Heger (OĽaNO) pred rokovaním vlády povedal, že Igor Matovič (OĽaNO) odíde spolu s Richardom Sulíkom (SaS) do parlamentu, ak SaS schváli vládne opatrenia v boji proti energetickej kríze.





Celá kríza je postavená na dvoch ľuďoch, na ministrovi financií Igorovi Matovičovi z hnutia OĽaNO a na ministrovi hospodárstva Richardovi Sulíkovi zo strany SaS, ktorý tento konflikt vyvolal. Uviedol analytik a rektor BISLA Samuel Abrahám.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR a člen vyjednávacieho tímu strany Sloboda a Solidarita (SaS) Branislav Gröhling v utorok po tlačovej konferencii v Prešove povedal, že koaliční partneri sa zhodli na tom, že si v najbližších hodinách nebudú odkazovať medzi sebou správy prostredníctvom médií a sociálnych sietí.





Gröhling zároveň potvrdil doterajšie stanovisko SaS, že v stredu ich ministri podajú demisiu, ak sa nič neudeje.





„Prioritne sa stretávame. Sú to stretnutia medzi jednotlivými kolegami a pánom premiérom Eduardom Hegerom (OĽaNO). Zajtra je posledný deň, sme dohodnutí, že po rokovaní vlády pôjdeme podať demisie,“ oznámil Gröhling. Podľa jeho slov budú ešte ministri za SaS čakať na vyjadrenia od koaličných partnerov, následne by mali oznámiť ďalšie kroky.

Na cestu k moci čakajú nebezpeční extrémisti+Pellegrini+Fico. Píše Veronika Remišová na sociálnej sieti Facebook.

Matovič príjme výzvu a odstúpi so Sulíkom, ale OĽaNO má 10 požiadaviek

