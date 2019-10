Súkromné firmy môžu získať licencie pre online hazardné hry, navrhuje ministerstvo financií

BRATISLAVA 24. septembra (WebNoviny.sk) - Slovensko čakajú významné zmeny v oblasti hazardných hier. Ministerstvo financií totiž pripravilo nový zákon o hazardných hrách, ktorým okrem iného umožní uchádzať sa o licencie na prevádzkovanie hazardných hier prostredníctvom internetu domácim spoločnostiam, ako aj firmám z Európskej únie.

Nové vymedzenie hazardných hier

Podľa aktuálnej legislatívy má totiž na prevádzkovanie týchto hier monopol národná lotériová spoločnosť Tipos. S novými pravidlami pritom súvisí aj nové vymedzenie druhov hazardných hier a vymedzenie novej štruktúry a hierarchie licencií. Novinkou má byť aj nový Úrad pre reguláciu hazardných hier, ktorý má mať kontrolu hazardu na starosti.



Z novej legislatívy by mal pritom ťažiť aj rozpočet. Za udelenie licencií a z následných poplatkov by malo podľa prepočtov rezortu financií v budúcom roku do verejných zdrojov pribudnúť vyše 64 mil. eur, v roku 2020 dodatočných takmer 25 mil. eur.

Na druhej strane zriadenie nového úradu si vyžiada ročné náklady zhruba 6 mil. eur. Nový zákon má navrhovanú účinnosť od 1. marca budúceho roka a už v najbližších dňoch by ho mal prerokovať vládny kabinet.

Štandardy európskeho prostredia

Navrhované nastavenie systému hazardných hier na Slovensku, ktorý má byť postavený na zavedení systému dane z výhier a možnosti prevádzkovať online kasína platne licencovanými spoločnosťami pritom podľa Asociácie stávkových spoločností SR posúva slovenský trh k štandardnému európskemu prostrediu.

Výkonný riaditeľ asociácie Peter Papanek tvrdí, že práve takýto prístup pomáha vytlačiť nelegálnych prevádzkovateľov na internete a zmenšiť čierny trh. Zároveň štát získa väčšiu kontrolu nad trhom s hazardnými hrami a hráči vyššiu spotrebiteľskú ochranu.



"Sme presvedčení, že takto postavená filozofia legislatívy je v skutočnosti najefektívnejším nástrojom na potieranie nelegálneho čierneho trhu a vedie v konečnom dôsledku k lepšej ochrane spotrebiteľa a prevencii proti hraniu mladistvých či závislých," povedal Papanek.

Tieto tvrdenia potvrdzujú podľa asociácie aj skúsenosti zo zahraničia. Podľa autora reforiem hazardných hier v Dánsku a Švédsku Mortena Rondeho totiž ak nie je k dispozícii atraktívna ponuka online hier, hráči skončia na nelegálnych stránkach.

Podpora trendu liberalizácie

"Pri pohľade na ponuku hier v Európe a vo svete je zjavné, že čierny trh má obrovské rozmery. Nijako nechráni hráčov ani mladistvých a štáty prichádzajú o dane a poplatky. Najhoršia situácia je v tých krajinách, ktoré uplatňujú zlý spôsob zdaňovania alebo príliš vysokú sadzbu dane. Najväčší čierny trh majú krajiny, v ktorých sa uplatňuje daň z obratu," povedal Ronde. Podľa štúdie spoločnosti PwC je pritom optimálna daňová sadzba na daň z hrubých výhier na úrovni 20 %.



Ako dodal výkonný riaditeľ Asociácie stávkových spoločností SR Peter Papanek, jediným logickým krokom správnym smerom z pohľadu asociácie je dlhodobá podpora trendu liberalizácie. Tá totiž podľa neho neznamená rozširovanie hazardných hier či ohrozovanie mládeže.

"Skúsenosti zo sveta a iných krajín ukazujú, že liberalizácia neznamená geometrický nárast počtu hráčov oproti súčasnosti a ani závislých, ale práve naopak väčšiu kontrolu štátu nad tým, kto hrá, a zároveň aj nové príjmy, o ktoré v súčasnosti prichádza v dôsledku čierneho trhu," dodal Papanek.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

Pozrite si náš nový Magazín !