Súkromná investícia ako inšpirácia pre verejný sektor: ZŠ Guliver ukazuje nový smer pri realizácii občianskych stavieb

17.8.2023 (SITA.sk) - Avšak vývoj ide neúprosne dopredu a cieľom odvetvia by mala byť snaha rozšíriť nové znalosti a know-how na čo najširšie spektrum realít, a to vrátane objektov občianskej vybavenosti, ktoré sú financované z vreciek daňových poplatníkov. Veď iba 10 % zvýšenie efektivity pri realizácii verejného obstarávania na Slovensku má šancu ušetriť okolo 370 miliónov eur ročne na investíciách. Pritom potenciál na zlepšenie je ešte oveľa väčší.

Inšpiráciou môže byť projekt Súkromnej základnej školy Guliver v Banskej Štiavnici. Tá vyniká nielen výnimočnou architektúrou, ale aj samotným priebehom výstavby s využitím poprednej európskej platformy pre digitalizáciu v stavebníctve PlanRadar. O svoje skúsenosti a postrehy z praxe sa podelil Miroslav Hriň, riaditeľ a hlavný technický supervízor inžinierskej kancelárie Cam-am, ktorá počas realizácie zaisťuje ako projektový manažment, tak technický a stavebný dozor.

Základná škola Guliver – oceňovaný unikát s optickým závojom

Realizácia súkromnej školy Guliver s kapacitou pre 180 žiakov prebieha od roku 2018 a je rozdelená do dvoch fáz: výstavba samotnej školy, ktorá je zasadená do vonkajšieho parku s nádvorím, ako aj športového areálu (od telocvične cez atletický ovál a lezeckú stenu až po bazén) a parkovisko. V roku 2021 bola dokončená hlavná budova školy a v súčasnosti prebieha dostavba objektu ZSG DO 1. Plánovaný termín schválenia je ešte v auguste.

Unikátny komplex z pera architektonického štúdia RICHARD MURGAŠ ARCHITECTS vzniká na mieste mestského brownfieldu v blízkosti železničnej stanice v Banskej Štiavnici. Architekti stavili na jednoduchý dizajn sivého kvádrového monolitu s čistými líniami doplnenými geometrickými vzormi. Medzi najdôležitejšie prvky hlavnej budovy patrí sklenená fasáda pokrytá textilnou membránou. To zaisťuje správny pomer svetla a tienenia v triedach s výhľadom von bez výrazného rozptyľovania počas vyučovania. Naopak, večer, keď je budova osvetlená zvnútra, sa okoloidúcim ukazuje farebný interiér školy. Všetky strechy budov sú pokryté extenzívnou zeleňou a vnútorný komfort zabezpečuje inteligentný systém riadenia budovy. V závislosti od množstva slnečného svitu a hladiny CO2 automaticky spustí vetranie/klimatizáciu priestorov, ich zatemnenie alebo nastavenie správnej intenzity umelého osvetlenia.

Na prvý pohľad je zrejmé, že táto škola nemá štandardné usporiadanie. Jednotlivé triedy sú zoskupené maximálne do trojíc na jednom polposchodí. Spolu s oddychovou zónou, miestnosťami pre prácu v tímoch a potrebnými šatňami vytvárajú prvok tzv. klastrov, ktorých sú v škole štyri. Keďže budova nemá chodby, sú navzájom spojené ramenami obytného schodiska. Vzhľad školy prirodzene zaujal odbornú verejnosť – v roku 2021 získala dve nominácie v súťaži CE ZA AR 2021.

Zavedenie digitálnej aplikácie alebo ako na vytúžený prehľad na stavbe

Hlavná zodpovednosť spoločnosti Cam-am pri realizácii kampusu Guliver spočíva v kompletnom riadení projektu. Miroslav Hriň ako riaditeľ a hlavný technický dozor spoločnosti zabezpečuje koordináciu všetkých činností, zadávanie projektov a ich plnenie na stavbách. S tým súvisí potreba neustálej evidencie a zadávania zmien v projektovej dokumentácii, prehľad vád a nedokončených prác, poriadok v stavebnej dokumentácii a spolupráca so subdodávateľmi. To všetko sú oblasti, ktoré môže digitálna platforma navrhnutá špeciálne pre realitných profesionálov pomôcť efektívne riadiť. Umožňuje svojim používateľom vzdialene sa pripojiť ku cloudovej aplikácii a zdieľať informácie v reálnom čase a medzi všetkými relevantnými účastníkmi výstavby.

"PlanRadar považujem za komplexný nástroj riadenia výstavby a celkovej koordinácie. Predtým sme zvažovali a skúšali iné riešenia, ale technicky nám nevyhovovali. Museli sme kombinovať niekoľko rôznych platforiem, ktoré boli často nekompatibilné. Naopak, implementácia PlanRadaru bola intuitívna a v súlade so softvérom, na ktorý sme už boli zvyknutí," komentuje Miroslav Hriň a pokračuje: "Prvýkrát sme ho začali používať na začiatku projektu Guliver a okrem iného aj vďaka ochotnej podpore PlanRadaru všetko fungovalo bez problémov. V súčasnosti ho využívame na celkovo 11 projektoch na Slovensku v hodnote 50 miliónov eur. Sústreďujeme v ňom asi 70 % našich procesov."

Zapojenie celého tímu do používania aplikácie bolo postupné. "Na projekte Súkromnej základnej školy Guliver spolupracuje s využitím PlanRadaru približne 12 technicko-hospodárskych pracovníkov a 20 firiem so svojimi internými tímami. Aplikáciu používajú najmä vedúci pracovníci ako stavbyvedúci, majster, stavebný dozor či projektant, ktorí následne odovzdávajú aktuálne informácie zo stavby svojim ľuďom," vysvetľuje Miroslav Hriň.

Výhody PlanRadaru v praxi

Zavedenie inovatívneho systému pre digitalizáciu procesov v stavebníctve prináša celý rad výhod. Podľa skúseností Miroslava Hriňa obmedzuje potrebu schôdzok za účelom prerokovania ďalších krokov a postupu výstavby o 10 %, znižuje množstvo e-mailovej komunikácie o 30 % a umožňuje efektívnu tvorbu reportov s úsporou času až o 50 %. "Výsledkom používania PlanRadaru je zvýšenie počtu dokončených úloh zhruba o tretinu a zlepšenie celkovej produktivity až o 60 % v jednotlivých procesoch, ako sú návštevy a kontroly na stavbe, tvorba reportov o prebiehajúcej činnosti atď. Napríklad vytvorenie a distribúcia tiketov s presným popisom a lokalizáciou chyby či nedorobku zaberie približne 5 minút. Vďaka možnosti vykonávať kontroly a schvaľovať rôzne záležitosti na diaľku sa tiež znižuje počet návštev na stavbe. V našom prípade o cca päť mesačne, čo sú všetko vítané a pre nás zásadné úspory času," uvádza Miroslav Hriň.

Výrazne sa zlepšila aj tímová práca. Vďaka PlanRadaru sa počet interakcií zvýšil až o polovicu, pretože je možné kedykoľvek komunikovať na diaľku. "Vďaka jednoduchému zdieľaniu informácií sa naša angažovanosť v tíme zvýšila a celková spolupráca je teraz efektívnejšia," komentuje Miroslav Hriň a uzatvára: "V neposlednom rade sa nám pomocou digitalizácie podarilo znížiť množstvo papierových dokumentov o 60 % v prípade papierových plánov a o 30 % z hľadiska množstvo papiera na mieste. Aktuálne sa pri projekte ZŠ Guliver sústredíme na etapu výstavby, ale už teraz prebieha príprava na využitie aplikácie aj vo fáze údržby a správy."

