Suja vraj nemá rovnaké podmienky štúdia ako ostatní, študenti sú znepokojení a žiadajú prešetrenie situácie

Študentská rada vysokých škôl (ŠRVŠ) odmieta politický vplyv na akademickej pôde. Reagujú tak na prípad poslanca Miroslava Suju (Republika), ktorý podľa medializovaných informácií pravdepodobne na Lesníckej fakulte Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) neplní rovnaké podmienky štúdia ako ostatok študentstva. Zástupcovia študentov sú udalosťami znepokojení a požadujú prešetrenie a vyriešenie situácie orgánmi univerzity.

Konflikt záujmov v akademickom prostredí

„Zároveň žiadame, aby sa vedenie TUZVO zameralo na vytvorenie politicky nezávislého a transparentného prostredia, v ktorom sa študentom a zamestnancom zaručí skutočná sloboda výskumu a vzdelávania,“ uviedla ŠRVŠ vo svojom stanovisku. Prípad považuje rada za ilustráciu problému politického ovplyvňovania a konfliktu záujmov v akademickom prostredí.

Podľa ŠVRŠ by vysoké školy mali byť miestom nezávislého výskumu a vzdelávania s dôrazom na kritické myslenie, objektivitu a odbornú integritu, ale tento prípad vyvoláva otázky, či sú tieto zásady napĺňané.

„Študenti a študentky, ktorí investujú svoj čas a energiu do získavania kvalitného vzdelania, majú právo na transparentné a nezaujaté vzdelávanie,“ myslí si rada.





„Okrem toho skutočnosť, že prorektor, ktorý v minulosti kandidoval za stranu Republika v komunálnych voľbách, je školiteľom Miroslava Suju, naznačuje pravdepodobný konflikt záujmov a ohrozenie nezávislosti akademického hodnotenia,“ dopĺňa ŠRVŠ.

Situácia oslabujúca slušnosť a spravodlivosť

Zástupcovia študentov sa tiež vyjadrili, že ak chceme mať vysoké školy, ktoré spĺňajú európske štandardy, nemožno tolerovať situácie oslabujúce základné hodnoty slušnosti a spravodlivosti.

Závažné otázky o kvalite a budúcnosti vzdelávania na Slovensku podľa nich vyvoláva to, ak sa takéto udalosti dejú v inštitúcii, ktorej rektor mal v minulosti vedúce postavenie v akademickej sfére, a i v súčasnosti jej jej vplyvnou súčasťou.





„Neustále počúvame o nízkej kvalite vysokoškolského štúdia na Slovensku a o tom, že mladí ľudia odchádzajú do zahraničia. Ak vysoké školy nepreukážu mladým ľuďom dôveryhodný záväzok voči transparentnosti a spravodlivým postupom, nemusí byť prekvapujúce, že niektorí najschopnejší jedinci nájdu cestu do zahraničia, čo môže mať vplyv na kvalitu vysokých škôl na Slovensku. V minulosti to bola práve akademická pôda, ktorá sa vedela voči fašistom ohradiť. Veríme, že prípad na Technickej univerzite vo Zvolene nebude výnimkou,” vyjadrila sa predsedníčka ŠRVŠ Zuzana Hozlárová.





Denník N priniesol informáciu, že poslanec Miroslav Suja, ktorý v nadchádzajúcich parlamentných voľbách kandiduje za hnutie Republika, a mal by na budúci rok končiť doktorandské štúdium na Lesníckej fakulte TUZVO, nevyučuje a ani sa nevenuje samostatnej výskumnej práci. Periodikum sa odvoláva na to, že ho oslovili dve nemenované osoby z prostredia univerzity, ktoré považujú Sujov spôsob štúdia za devalvovanie ich vlastného štúdia i poškodzovanie dobrého mena fakulty. Denník poukázal na to, že Suja, ktorý vyštudoval učiteľstvo telesnej výchovy, má ako vedecké výstupy to, že je jedným z autorov v kolektíve pri piatich prácach, kde figuruje ako prvý z autorov odborný asistent Jozef Výbošťok, ktorý pôsobí aj ako Sujov poslanecký asistent.

Katedru, na ktorej Suja študuje, vedie jeho školiteľ profesor Jaroslav Šálka, ktorý v ostatných komunálnych voľbách kandidoval na post obecného poslanca v Očovej za hnutie Republika. Výbošťok konflikt záujmov odmietol, argumentujúc, že tri z článkov, pri ktorých je Suja uvedený ako spoluautor vyšli v čase, keď poslancovým asistentom ešte nebol, a ďalšie dva boli tiež rozpísané predtým. Dekan Lesníckej fakulty Marek Fabrika sa pre Denník N vyjadril, že to tiež nepovažuje za konflikt záujmov, vzhľadom na to, že Výbošťok uviedol, že sa Sujovým asistentom stal až po odovzdaní predmetných vedeckých článkov do redakcií. Profesor Šálka sa pre periodikum tiež vyjadril, uviedol, že nie je členom Republiky a rovnako nevidí konflikt záujmov.

