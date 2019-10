Súdy o tzv. G-komponent pokračujú, výrobcovia elektriny prehrali na západnom Slovensku dva spory

BRATISLAVA 24. apríla (WebNoviny.sk) - Súdne spory medzi výrobcami elektriny a distribučnými spoločnosťami o poplatok za prístup do siete, takzvaný G-komponent, naďalej pokračujú.

Po tom, ako vo viacerých súdnych sporoch na východnom či strednom Slovensku, čiže v pôsobnosti spoločností Stredoslovenská distribučná a Východoslovenská distribučná, boli úspešní najmä výrobcovia elektriny, na západnom Slovenskom vyhrala prvé dva súdne spory Západoslovenská distribučná (ZSD). Tá tak zaznamenala prvé rozhodnutia vo veci poplatku za prístup do distribučnej siete.

Ako uviedol v rozhovore pre agentúru SITA člen predstavenstva ZSD Marian Kapec, výrobcovia elektriny tvrdili, že nie sú povinní platiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy za využívanie distribučnej sústavy platbu za prístup, tzv. G-komponent. Výrobcovia preto žiadali súd, aby rozhodol o vrátení už zaplatených platieb ako bezdôvodného obohatenia.

Argumenty výrobcov nie sú namieste

„My požiadavku na vrátenie týchto platieb odmietame a tvrdíme, že ak by výrobcovia za prístup do distribučnej sústavy nič neplatili, užívali by prístup do sústavy zadarmo. Argumenty výrobcov nie sú namieste obzvlášť v prípadoch, keď s nami uzatvorili platné zmluvy o prístupe. Práve s týmto argumentom sa stotožnil aj Okresný súd Bratislava I, keď tento mesiac zamietol žaloby dvoch výrobcov elektriny, s ktorými boli uzatvorené zmluvy o prístupe,“ uviedol Kapec.

V minulosti náklady na prevádzku a údržbu distribučnej sústavy platili len odberatelia elektriny. Pred šiestimi rokmi Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) rozhodol, že od roku 2014 sa budú na nákladoch distribučnej sústavy spolupodieľať aj výrobcovia elektriny, keďže ju využívajú, podobne ako odberatelia.

„Čiže pokiaľ odberateľ elektriny platí, lebo distribučnú sústavu využíva na odber elektriny, na nákladoch s jej prevádzkou a údržbou sa podieľa aj výrobca elektriny, ktorý ju využíva na dodávku vyrobenej elektriny,“ vysvetlil Kapec.

Poplatok vyhlásili aj za protiústavný

Pred troma rokmi Ústavný súd SR vyhlásil G-komponent za protiústavný a zrušil tú časť vyhlášky, ktorá výrobcom ukladala povinnosť G-komponent platiť. Podľa Ústavného súdu SR môže byť právnym základom pre úhradu G-komponentu iba zmluva o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny.

G-komponent sa stal veľkou témou nedávno prijatej novely zákona o energetike z dielne Ministerstva hospodárstva SR.

„Treba na rovinu povedať, že novela sa v tejto kauze postavila jednoznačne na stranu distribučných spoločností a neústavný G-komponent sa snaží legalizovať a zabetónovať. Novela tak kauzu G-komponent rozdelila na dve obdobia, a to obdobie pred novelou a obdobie po novele. V období pred novelou je G-komponent protiprávny. V období po novele je G-komponent žiaľ oprávnený,“ uviedol pred časom pre agentúru SITA Pavol Poláček z advokátskej kancelárie Poláček & Partners, ktorá niektorých výrobcov elektriny v boji proti G-komponentu zastupuje.

