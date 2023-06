5.5.2021 (Webnoviny.sk) - Súdy budú miernejšie posudzovať vecné odôvodnenie odporu proti platobnému rozkazu podaného spotrebiteľom. Vyplýva to z novely zákona o upomínacom konaní, ktorú v stredu 5. mája schválil 88 hlasmi parlament.

Zmeny sa týkajú právnej úpravy upomínacieho konania a konania o platobnom rozkaze, ktorá pre úspešnú procesnú obranu žalovaného proti platobnému rozkazu predpokladá podanie vecne odôvodneného odporu. Novela nadobudne účinnosť od 1. júla.

Upomínacie konanie je zrýchleným konaním, predmetom ktorého by mali byť najmä nesporné nároky. Spornosť nároku vyjadruje žalovaný podaním odporu, ktorý musí byť vecne odôvodnený. Pokiaľ odpor nie je vecne odôvodnený, súd nevyzýva žalovaného na doplnenie alebo opravu odporu.

Požiadavka vecného odôvodnenia odporu však môže spôsobovať pre spotrebiteľov ťažkosti, napríklad potreba v relatívne krátkom čase vyhľadať právnu pomoc.

Právnou úpravou sa zavádza povinnosť súdu v prípade, ak sa uplatňuje nárok vyplývajúci zo spotrebiteľskej zmluvy prihliadať na postavenie žalovaného ako spotrebiteľa pri vecnom odôvodnení odporu a vecné odôvodnenie odporu podaného spotrebiteľom posudzovať miernejšie. Súd posudzuje vecné odôvodnenie odporu miernejšie vo vzťahu k odmietnutiu odporu.

Novela tiež zabezpečí kontrolu neprijateľnosti zmluvných podmienok tak, aby sa zabránilo ich súvislému uplatňovaniu. Zároveň sa zlepší prístup k spravodlivosti pre spotrebiteľov.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

(1 EUR = 1,0922 USD)

