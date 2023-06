Súdna mapa je veľkou zmenou, Via Iuris očakáva rozsiahlu debatu

23.1.2021 (Webnoviny.sk) - K rozsiahlej zmene, akou je súdna mapa, zodpovedajúco patrí aj rozsiahla debata. Uviedla to výkonná riaditeľka Via Iuris Katarína Batková vo svojom stanovisku, ktorú poskytla Katarína Žitniaková z Via Iuris. Batková reagovala na otvorený list viacerých sudcov, ktorí kritizovali reformu súdnej mapy.

K listu sa podľa jeho autorov za päť pracovných dní prihlásilo 320 sudcov, z toho 188 z nich k celému textu vyhlásenia a 112 sudcov k časti týkajúcej sa súdnej mapy.

Rozsiahla zmena súdnictva

„Súdna mapa predstavuje naozaj rozsiahlu zmenu súdnictva, je však legitímnou právomocou výkonnej a zákonodarnej moci určovať usporiadanie súdov, pretože inak by neexistovala možnosť akejkoľvek zmeny,“ poznamenala Batková.

Zároveň dodala, že v iniciatíve súhlasia s tým, aby sa o tejto téme diskutovalo. Z daného dôvodu vnímajú kladne predĺženie lehôt na pripomienkovanie návrhu. Podľa Batkovej by bolo tiež vhodné, aby bol k dispozícii aj dostatočne dlhý čas na prediskutovanie pripomienok a návrhov zaslaných v rámci pripomienkovacieho konania.

Pripomienky majú byť konkrétne

Otvorenému listu časti sudcovského zboru proti novej súdnej mape vyjadrilo podporu aj Prezídium Združenia sudcov Slovenska (ZSS). Podľa nich absencia projektu Váženia prípadov nespochybniteľne dokazuje politický zámer zo strany Ministerstva spravodlivosti SR bezpodmienečne presadiť zmeny, ktoré môžu mať negatívny dopad pre občanov. Vyhodnotenie daného projektu malo prebiehať od januára do júna 2021.

Lehotu na pripomienkovanie novely zákona o reforme súdnej mapy ministerka spravodlivosti SR Mária Kolíková (Za ľudí) predĺžila do konca februára. „Treba povedať, že z 54 súdov má ostať 30 sídelných súdov. Čo sa týka krajských súdov, z ôsmich majú ostať tri. Keď si len spočítame počet sudcov, ktorých sa to potenciálne priamo týka, je oveľa väčší ako tento počet,“ reagovala 20. januára na list ministerka, podľa ktorej je dôležité, aby boli pripomienky konkrétne.

