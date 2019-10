Súdna mapa je podľa Gála víziou budúcnosti, do konca volebného obdobia projekt dokončený nebude

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) – Súdna mapa je podľa ministra spravodlivosti Gábora Gála (Most-Híd) iba víziou v budúcnosti. Minister zároveň potvrdil, že do konca tohto volebného obdobia tento projekt dokončený nebude.

„Určite to nestihneme,“ povedal Gál. Súdna mapa má za úlohu reorganizáciu súdov po celom Slovensku, pričom by vznikli aj špecializované pracoviská, teda konkrétny súd by riešil iba jednu agendu. V budúcnosti by to mohlo výrazne uľahčiť prácu sudcov a aj dĺžku súdnych konaní.

„Súdna mapa a jej spracovanie je hudbou budúcnosti. Nikde vo svete nemajú také malé súdy. Do budúcnosti budeme určite musieť realizovať v tejto oblasti nejaké opatrenia,“ ozrejmil Gál.

Téma súdnej mapy začala byť aktuálnou po komplexnom audite slovenského súdnictva. V modernej justícii je totiž praxou vytvorenie špecializovaných súdov.

