Sudca zamietol žalobu pornoherečky Stormy Daniels na Donalda Trumpa za ohováranie

WASHINGTON 16. októbra (WebNoviny.sk) - Sudca zamietol žalobu americkej pornoherečky Stormy Daniels voči prezidentovi Donaldovi Trumpovi za ohováranie.

Herečka z filmov pre dospelých, ktorá tvrdí, že v roku 2006 mala so súčasným šéfom Bieleho domu sexuálny vzťah, na neho podala žalobu za to, že jej tvrdenia o tom, že sa jej pre aféru vyhrážal neznámy muž, označil na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter za vymyslené.

Sudca svoje rozhodnutie odôvodnil tým, že Trumpov tweet chráni prvý dodatok ústavy, ktorý garantuje slobodu prejavu, a Daniels nariadil zaplatiť žalovanému právne poplatky. Právnik pornoherečky oznámil, že sa voči zamietnutiu odvolá.

Skica neexistujúceho muža

Daniels, vlastným menom Stephanie Clifford, sa o vyhrážaní pre vzťah s Trumpom, ktorý ho vehementne popiera, vyjadrila v marci v rozhovore pre CBS News. Ako v ňom uviedla, raz k nej a jej dcérke prišiel neznámy človek a vyhrážal sa im.

Neskôr zverejnila aj jeho podobizeň. Americký prezident na to zareagoval s tým, že je to podvod. "Skica neexistujúceho muža o niekoľko rokov neskôr. Úplný podvod zahraný falošnými spravodajskými médiami pre bláznov (ale oni to vedia)," napísal vtedy na Twitteri.

Vyplatenie peňazí za mlčanlivosť

Spomínané rozhodnutie sudcu neovplyvňuje ďalšiu žalobu na Trumpa, ktorú Daniels podala v súvislosti s vyplatením peňazí za mlčanlivosť o afére. Tie pornoherečke podľa jej slov vyplatil Trumpov niekdajší právnik Michael Cohen.

Právnik sa v auguste priznal, že v roku 2016 v predvolebnom období porušil zákony o financovaní kampane, lebo vyplatil dve ženy, ktoré tvrdili, že mali s terajším prezidentom sexuálny vzťah. Cohen uviedol, že ženám zaplatil na Trumpovu žiadosť.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.

