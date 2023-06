Sudca prerušil pojednávanie v kauze Mýtnik pre hospitalizáciu Brhela, na súd prišiel aj Kažimír

22.6.2023 (SITA.sk) - Hlavné pojednávanie v kauze Mýtnik má v štvrtok pokračovať pred senátom Špecializovaného trestného súdu (ŠTS) v Banskej Bystrici.

Žiadosť o odročenie

Ako svedok sa dostavil aj bývalý minister financií SR a terajší guvernér Národnej banky Slovenska (NBS) Peter Kažimír. Advokát obžalovaných otca a syna Jozefov Brhelov Michal Mandzák pred pojednávaním uviedol, že bude žiadať súd o odročenie pojednávania.

Dôvodom má byť hospitalizácia Jozefa Brhela staršieho v nemocnici, o ktorej informoval jeho syn Jozef Brhel, pričom dôvody hospitalizácie otca nekonkretizoval.

Brhel nesúhlasil s pojednávaním

Sudca po oboznámení sa so skutočnosťami týkajúcimi sa neprítomnosti obžalovaného Jozefa Brhela staršieho uviedol, že nie sú splnené podmienky na vykonanie hlavného pojednávania vo štvrtok a prerušil ho do piatka 23. júna, keď bude opäť skúmať možnosti pokračovania.

Jozef Brhel st. nesúhlasil, aby sa pojednávalo v jeho neprítomnosti. Svedka Kažimíra predvolal sudca na 21. júla.

V kauze Mýtnik už okrem iných vypovedal kľúčový spolupracujúci svedok, bývalý prezident Finančnej správy (FS) František Imrecze, ktorý popísal svoje pôsobenie v čele FS a jeho úlohu pri presadzovaní riešení od firmy Allexis podnikateľa Suchobu.

Dorovnávanie platu

Podrobne opisoval aj rolu Jozefa Brhela staršieho, ktorý mu na ročnej báze dorovnával plat sumou 200-tisíc eur ročne v hotovosti.

Pred súdom počas štyroch pojednávacích dní hovoril aj ďalší „kajúcnik“, podnikateľ Suchoba, ktorý žije od roku 2019 aj s rodinou v Spojených arabských emirátoch. Na adresu Suchobu uviedol Jozef Brhel st, že „klamal veľa a veľakrát, a bol z toho pred súdom aj veľakrát usvedčený“.

Kauza Mýtnik Obžalobe v tomto prípade čelí okrem podnikateľa Jozefa Brhela aj jeho syn Jozef, bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc, bývalý predstaviteľ finančnej správy Milan Grega, podnikateľ Miroslav Slahučka a právnik Martin Bahleda. Obžaloba ich viní v rámci piatich skutkov - z porušovania povinnosti pri správne cudzieho majetku, machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe, legalizácie príjmu z trestnej činnosti alebo zločinu prijímania úplatku. „Škoda bola vyčíslená počas dokazovania, ktoré sa vykonalo počas vyšetrovania. V tom prvom skutku predstavuje sumu viac ako 45 miliónov eur,“ uviedol prokurátor po prečítaní obžaloby v októbri 2022. Všetci šiesti obžalovaní svoju vinu odmietajú. Predmetom obžaloby podanej už vo februári tohto roku je obstaranie majetku zo strany štátu v rozpore so zákonom o verejnom obstarávaní, pričom nakladanie so štátnymi prostriedkami malo byť súčasne neefektívne a nehospodárne. Na toto konanie mala nadväzovať legalizačná schéma, ktorej účelom malo byť zneprehľadnenie finančných tokov prostredníctvom zahraničných entít. S podozrením zo spáchania týchto ekonomických činov úzko súvisia aj dva korupčné delikty. Jeden korupčný skutok sa týka obstarávania majetku na Finančnej správe SR v súvislosti so zákazkami s nízkou hodnotou. V rámci policajných akcií Mýtnik I až III boli obvinení napríklad podnikatelia Jozef Brhel aj jeho syn Jozef, Miroslav Výboh, Michal Suchoba, ďalej bývalý prezident finančnej správy František Imrecze, jeho nástupkyňa Lenka Wittenbergerová alebo bývalý štátny tajomník ministerstva financií Radko Kuruc. Obvinenia sa týkajú korupcie pri verejných obstarávaniach na Finančnej správe SR alebo ministerstve financií alebo ovplyvňovaní legislatívnych procesov.

