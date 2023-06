Sudca Mozner sa ešte nestretol s Kolíkovou, ministerstvo dostatočne nezapája ich združenie do prípravy legislatívy

7.8.2021 (Webnoviny.sk) - Nový prezident Združenia sudcov Slovenska (ZSS), sudca Najvyššieho súdu SR František Mozner sa ešte nestretol s ministerkou spravodlivosti Máriou Kolíkovou (Za ľudí).

Mieni ju však požiadať o stretnutie, predmetom ktorého by boli otázky ďalšej spolupráce združenia s ministerstvom spravodlivosti. Podľa ZSS sa totiž zmluva o spolupráci, ktorú má združenie s rezortom uzavretú, dôsledne neuplatňuje, a to najmä pokiaľ ide o ich zapojenie do procesu prípravy novej legislatívy.

Vyzvali na siahnutie súdnej mapy

Predseda trestnoprávneho kolégia najvyššieho súdu František Mozner sa stal novým prezidentom ZSS na Hlavnom zhromaždení ZSS, ktoré sa konalo 17. júna na Štrbskom Plese. Združenie na ňom tiež vyzvalo ministerku spravodlivosti, aby stiahla návrh novej súdnej mapy.

„Pokiaľ ide o návrh novej súdnej mapy, uplatnili sme k nej konkrétne pripomienky, ktorých súčasťou bola aj požiadavka na jeho stiahnutie a celkové prepracovanie. Na tieto pripomienky sme konkrétnu odpoveď nedostali. Podľa medializovaných informácií sa má spraviť určitá revízia tohto návrhu, do ktorej však nie je ZSS zapojené, a teda, až keď bude nový návrh predstavený, budeme môcť k nemu zaujať postoj,“ skonštatoval Mozner.

Cítil potrebu reštartu

Mozner sa rozhodol kandidovať za nového prezidenta sudcovského združenia pre podporu jednotlivých sekcií ZSS. Cítil aj potrebu určitého „reštartu“ združenia. Vo svojej funkcii sa chce zamerať na zlepšenie komunikácie združenia, a to najmä navonok.

Na Hlavnom zhromaždení ZSS vyzvali predstaviteľov médií na obnovenie komunikácie s orgánmi ZSS. Podľa Moznera je nutná nielen aktualizácia webovej stránky združenia, ale aj zváženie využívania ďalších komunikačných platforiem.

Zintenzívniť chce spoluprácu vo V4

„Mojím zámerom je tiež zintenzívniť spoluprácu s našimi partnerskými asociáciami, hlavne v rámci V4, keďže mnohé výzvy, ktorým justícia v týchto krajinách čelí, sú veľmi podobné, a zároveň zaktivizovať činnosť ZSS aj v Európskej asociácii sudcov, ktorej sme členom, a prostredníctvom nej aj v Medzinárodnej asociácii sudcov,“ povedal nový prezident združenia s tým, že cíti podporu zo strany členov združenia, v ktorom je približne 600 sudcov.

Mozner chce tiež v spolupráci s členmi celorepublikovej rady pripraviť novú víziu smerovania ZSS. Tú by chceli predstaviť na Hlavnom zhromaždení ZSS, ktoré by sa mohlo konať v decembri.

Kritika sudcov podkopáva dôveru

Združenie na zhromaždení na Štrbskom Plese vyzvalo predstaviteľov verejnej moci, aby neporušovali právne relevantné medzinárodné dokumenty o povinnosti vyhnúť sa kritike pri komentovaní rozhodnutí sudcov, ktorá podkopáva nezávislosť a dôveru verejnosti v súdnictvo.

„ZSS neodmieta kritiku rozhodnutí súdov en bloc, a to ani zo strany politikov. Za neprípustné však považuje také ich vyjadrenia, nezriedka majúce až charakter osobných útokov voči konkrétnym sudcom, ktoré v rozpore so všeobecne uznávanými európskymi štandardmi prekračujú hranice prípustnej – odbornej a vecnej kritiky súdnych rozhodnutí, a tak, či už nechtiac alebo i zámerne podkopávajú ich autoritu a tým zároveň ešte viac narúšajú už aj tak výrazne naštrbenú dôveru verejnosti v justíciu,“ vysvetlil Mozner.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

