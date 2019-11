Sudca, ktorý radil Kiskovi vzdať sa funkcie a odísť z krajiny, skončil

"Keby ja som bol prezidentom republiky a sudca, ktorýkoľvek iný, by zistil všetky skutočnosti a súvislosti tak ako ja, vzdám sa funkcie prezidenta republiky, nebudem sa uchádzať o žiadnu inú politickú funkciu, odídem do štátu, kde sa cítim dobre, napríklad do Spojených štátov amerických alebo Izraela a pozor, tým nechcem tvrdiť, že si vysoko nevážim americký ľud alebo židovský národ, ale takto by som konal ja," povedal sudca Radačovský krátko po vynesení rozsudku v kauze, ktorá sa týkala pozemkov v obci Veľký Slavkov.