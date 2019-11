Súd zamietol žalobu Slovak Telekomu v prípade nového poskytovateľa internetu v školách

Agentúre SITA to potvrdil hovorca súdu Pavol Adamčiak. "Senát považuje žalobu za nedôvodnú. Napadnuté rozhodnutie ÚVO nemohlo podľa súdu právnymi účinkami zasiahnuť do právnej sféry Slovak Telekomu. Respektíve zasiahlo len ohraničene do momentu, keď bol vrátený do procesu verejného obstarávania," povedal Adamčiak s tým, že proti rozhodnutiu je prípustná kasačná sťažnosť.