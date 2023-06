Súd v Poľsku potvrdil sprísnenie zákona o interrupciách, aktivisti avizujú nové protesty

27.1.2021 (Webnoviny.sk) - Poľský ústavný súd v stredu potvrdil svoje kontroverzné rozhodnutie o sprísnení zákona o umelom prerušení tehotenstva, ktoré vlani vyvolalo týždne protestov.

Súd zverejnil odôvodnenie rozhodnutia, čo znamená, že ho možno úradne vytlačiť a okamžite nadobudne účinnosť. Aktivisti za ženské práva avizovali na večer nové protesty.

Hlavná opozičná strana Občianska platforma krok súdu odsúdila s tým, že je to „provokácia“ vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS).

„Vláda sa usiluje zakryť svoju nekompetentnosť (v riešení pandémie koronavírusu) a robí to cynicky,“ napísal predseda strany Borys Budka na sociálnej a mikroblogovacej sieti Twitter.

Ďalší opozičný líder Wladyslaw Kosiniak-Kamysz zase na Twitteri vyzval vládu, aby „zachránila ekonomiku, nepodpaľovala Poľsko“.

Súd ešte 22. októbra rozhodol, že umelé prerušenie tehotenstva v prípade vážnej vady plodu je protiústavné, čo v podstate takmer úplne zakázalo interrupcie. Tribunál tak rozhodol v reakcii na návrh viac ako 100 poslancov z vládnej strany.

Po novom sú interrupcie povolené len v prípade, ak je ohrozené zdravie ženy alebo je tehotenstvo výsledkom trestného činu ako znásilnenie a incest.

20.6.2023 (SITA.sk) - V Atlantickom oceáne sa stratila ponorka, ktorá bráva turistov k vraku Titanicu. Bostonská pobrežná stráž pre britského vysielateľa BBC uviedla, že pri pobreží kanadského Newfoundlandu sa v tejto súvislosti koná pátracia a záchranná operácia. Nie je jasné, koľko ľudí bolo v čase zmiznutia na palube.

Menšie ponorky príležitostne brávajú platiacich turistov a odborníkov k vraku svetoznámej lode, ktorá sa nachádza zhruba 3 800 metrov pod hladinou mora približne 600 kilometrov od pobrežia Newfoundlandu.

„Skúmame a mobilizujeme všetky možnosti, ako bezpečne priviesť posádku späť. Celé naše zameranie je na členov posádky v ponorke a ich rodiny. Pracujeme na bezpečnom návrate členov posádky,“ uviedla firma vo vyhlásení.

