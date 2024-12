Súd uložil kontroverznému youtuberovi Rudolfovi Vaskemu podmienečný trest

8.10.2021 (Webnoviny.sk) - Kontroverzný youtuber Rudolf Vasky je opätovne vinný z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania pre svoje výroky o „roxorovej revolúcii". Okresný súd v Banskej Bystrici mu v piatok v tejto súvislosti uložil podmienečný trest.

„Okresný súd v Banskej Bystrici dnes (8. októbra pozn. redakcie) na hlavnom pojednávaní uznal vinným obžalovaného z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania, za čo ho odsúdil na trest odňatia slobody vo výmere šesť mesiacov podmienečne s odkladom výkonu trestu na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka," uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Krajského súdu v Banskej Bystrici Nina Uhrovičová. Doplnila, že rozhodnutie nie je právoplatné, keďže obžalovaný avizoval odvolanie.

Roxorová revolúcia a útok tyčami

Súd pritom Rudolfa Vaskeho už v roku 2019 uznal za vinného z prečinu násilia proti skupine obyvateľov a prečinu podnecovania. Za to mu uložil rovnako trest odňatia slobody v trvaní šiestich mesiacov podmienečne odložených na skúšobnú dobu v trvaní jedného roka.

Dôvodom boli jeho výroky o „roxorovej revolúcii" a útokoch tyčami. Obžalovaný sa však odvolal a Krajský súd v Banskej Bystrici (KS BB) pôvodný verdikt zrušil.

Obvinenie z druhého prípadu

Youtuber sa ešte v roku 2015 verejne vyjadril, že v rámci „roxorovej revolúcie" bude vytvorený „zoznam ľudí, ktorí budú ubití na smrť roxorovými tyčami". Zároveň bol koncom roka 2019 obvinený v inom prípade spolu s Martinom Daňom pre opakujúci sa pokračovací prečin výtržníctva spáchaný formou spolupáchateľstva a závažnejším spôsobom konania na viacerých osobách.

Okresný súd Bratislava I ich v tejto súvislosti v decembri 2019 vzal do väzby. Krajský súd v Bratislave oboch v januári 2020 prepustil na slobodu, ale zakázal im zverejňovanie videí. Keďže to Rudolf Vasky nedodržal, v apríli 2020 ho znovu vzali do väzby. Prepustený bol koncom augusta minulého roku.

