Súd s Trnkom v kauze nahrávky Gorila odročili, bývalého generálneho prokurátora museli hospitalizovať

27.4.2022 (Webnoviny.sk) - Súdny proces s bývalým generálnym prokurátorom Dobroslavom Trnkom v kauze zatajovania nahrávky Gorila sa v stredu na Okresnom súde Bratislava I neposunul. Ako uviedol sudca Marek Filo, obžalovaný súdu zaslal potvrdenie o hospitalizácii a zároveň lekárske správy dokumentujúce jeho zdravotný stav.

Zároveň žiadal stredajšie pojednávanie odročiť, čomu súd vyhovel. Takisto z tohto dôvodu zrušil aj pojednávanie vytýčené na 4. mája.

Proces tak bude na súde pokračovať 11. júla a následne 13. a 14. júla. V prvý spomenutý termín má súd vypočúvať trojicu znalcov a zvyšné dva dni prehrávať zvukové záznamy známe ako Gorila.

Nahrávky Gorila ukrýval a neodovzdal Dobroslav Trnka je obžalovaný pre zločin zneužívania právomoci verejného činiteľa v súvislosti s utajovaním nahrávky Gorila, ku ktorej mal mať prístup v rokoch 2007 až 2014. Z rozhovorov na nahrávke mali pritom vyplývať podozrenia zo spáchania viacerých trestných činov, najmä korupčného charakteru. Dobroslav Trnka podľa obžaloby nahrávku ukrýval namiesto toho, aby ju odovzdal orgánom činným v trestnom konaní. Tým si ako verejný činiteľ, konkrétne generálny prokurátor a neskôr prokurátor, nesplnil povinnosť, ktorá mu vyplývala zo zákona, a to stíhať všetky trestné činy, o ktorých sa dozvedel. Dobroslav Trnka pôsobil vo funkcii generálneho prokurátora v rokoch 2004 až 2011. Stíhaný je na slobode a vinu odmieta.

