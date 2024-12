Súd rozhodol v spore Matoviča a Blahu pre výrok o baranovi, zamietol návrh šéfa financií na zrušenie rozsudku

17.1.2022 (Webnoviny.sk) - Sudca Okresného súdu v Trnave zamietol návrh Igora Matoviča na zrušenie rozsudku pre zmeškanie, podľa ktorého sa má šéf OĽaNO ospravedlniť poslancovi Smeru – SD Ľubošovi Blahovi.

Rozhodnutie však podľa hovorkyne Krajského súdu v Trnave Jany Kondákorovej nie je zatiaľ právoplatné.

Blaha zažaloval Matoviča za výrok z 24. septembra 2020, keď v pozícii predsedu vlády na pôde parlamentu počas Hodiny otázok hovoril o informácii, ktorú dostal e-mailom a podľa ktorej Blaha ešte ako študent preskočil plot záhrady a „mydlil barana“. Reagoval tak na vystúpenie Blahu, ktorý hovoril o Matovičovej manželke ako o „bielej kobyle“.

Okresný súd v Trnave rozhodol v tomto spore o ochranu osobnosti a primerané zadosťučinenie rozsudkom pre zmeškanie. Matovič sa podľa tohto rozsudku má Blahovi ospravedlniť na pôde Národnej rady SR. Žalobcovi súd priznal náhradu trov konania v stopercentnej výške.

Rozsudky pre zmeškanie súdy vydávajú obvykle v prípadoch, keď je jedna z procesných strán pasívna a na výzvy súdu nereaguje. Matovič sa k žalobe žiadnym spôsobom nevyjadril, súd preto rozhodol rozsudkom pre zmeškanie. Až na ten zareagoval návrhom na zrušenie a vyjadril sa aj k žalobe.

Sulíkov poslanec podal trestné oznámenie na smeráka Blahu, v statusoch sa vraj dopúšťa trestných činov

Poslanec parlamentu Miroslav Žiak (SaS) podal trestné oznámenie na opozičného poslanca Ľuboša Blahu (Smer-SD).

Vo svojom profile na sociálnej sieti to Žiak odôvodnil tým, že sa Blaha vo svojich statusoch na sociálnej sieti dopúšťa trestných činov ohovárania a šírenia poplašnej správy.

„Verím, že sa pán generálny prokurátor SR bude zaoberať aj takýmto podnecovaním nenávisti ex offo, bez toho aby sme museli dávať trestné oznámenia,“ dodal Žiak.

Blaha v reakcii na to pre agentúru SITA uviedol, že celá situácia predstavuje mimoriadne vtipné vyústenie slovenského liberalizmu.





„Kedysi liberáli bojovali za slobodu slova, dnes by v mene slobody najradšej každého s iným názorom zatvárali do väzenia. Takýchto trestných oznámení už na mňa bolo. Keď koaličným poslancom dochádzajú argumenty, myslia si, že im pomôže polícia. Je to trápne a detinské,“ vyhlásil poslanec.

Fekálne nadávky a obvinenia zo smrti otca

Zároveň je toho názoru, že Žiak je ním posadnutý, v parlamente po ňom vykrikuje fekálne nadávky a dokonca ho v pléne obviňoval zo smrti jeho vlastného otca.





„Ten pán nemá žiadnu morálku ani intelekt, nevidím dôvod, aby som sa s ním zahadzoval. Ak ma za moje ľavicové názory chcú zavrieť, nech sa páči, fašisti to tak vždy robili,“ uzavrel Blaha.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu