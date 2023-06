Súd oslobodil muža, ktorý odpojil od dýchacích prístrojov svojho syna

22.6.2023 (SITA.sk) - Odvolací senát Krajského súdu v Prešove na svojom štvrtkovom zasadnutí oslobodil spod obžaloby Jozefa Andreja z Popradu, súdeného za smrť svojho postihnutého syna Dominika, napojeného na dýchacie prístroje.

Otca pôvodne obvinili z vraždy, ktorú súd neskôr preklasifikoval na usmrtenie a uložil mu trest v dĺžke, ktorú strávil vo vyšetrovacej väzbe.

Rozhodnutie po siedmich rokoch

Na základe dovolaní obžalovaného na Najvyššom súde SR a v nadväznosti na nález Ústavného súdu SR vyniesol krajský senát po takmer siedmich rokoch od pôvodného rozhodnutia prvostupňového súdu oslobodzujúci verdikt. Rozhodnutie odvolacieho senátu Krajského súdu v Prešove je právoplatné.

Ako informovala hovorkyňa Krajského súdu v Prešove Ivana Petrufová, odvolací senát dnes rozhodoval o odvolaniach prokurátora a obžalovaného proti rozsudku Okresného súdu Prešov z 11. októbra 2016.

Stalo sa tak opätovne po zrušení jeho predchádzajúceho rozhodnutia dovolacím súdom z 13. septembra 2022 a v nadväznosti na nález Ústavného súdu z 13. apríla 2021.

Odvolací senát zamietol odvolanie

„Odvolací senát Krajského súdu v Prešove na dnešnom verejnom zasadnutí zrušil napadnutý rozsudok okresného súdu v celom rozsahu a obžalovaného oslobodil spod obžaloby prokurátora krajskej prokuratúry z 23. marca 2016 pre skutok právne kvalifikovaný ako obzvlášť závažný zločin vražda, pretože skutok v znení obžaloby nie je trestným činom,“ vysvetlila Petrufová s tým, že odvolací senát zároveň zamietol odvolanie krajského prokurátora.

Ako vysvetlila Petrufová, odvolací senát v odôvodnení rozhodnutia, na základe napokon ustáleného skutkového stavu konštatoval, že predmetný čin nie je trestným, nakoľko v tomto absentuje z dôvodu takzvanej krajnej núdze protiprávnosť konania.

„Bližšie odôvodnenie rozhodnutia bude uvedené v písomnom vyhotovení rozsudku,“ doplnila hovorkyňa krajského súdu.

Hrozilo mu 25 rokov

Jozefa Andreja súdili za smrť jeho vtedy 24-ročného syna Dominika z Popradu. Pôvodne mu za tento čin hrozilo 25 rokov vo väzení za vraždu.

Okresný súd v Prešove uznal 11. októbra 2016 Jozefa Andreja v pôvodnom procese vinným z toho, že 26. septembra 2015 odpojil syna od umelej pľúcnej ventilácie a odsávania, na ktoré bol odkázaný. Vymeral mu trest osem mesiacov a 22 dní v ústave na výkon trestu s minimálnym stupňom stráženia.

Jozef Andrej sa podľa súdu previnil tým, že napriek poučeniu o tom, že syna nemá odpájať od dýchacích prístrojov, rady lekárov nepočúvol, čo viedlo k Dominikovej smrti.

Snaha o resuscitáciu

Podľa súdu ale nebol preukázaný úmysel vraždiť, o čom svedčí odpájanie a zapájanie prístroja pri snahe o resuscitáciu. Ako potvrdili všetci svedkovia, otec sa o svojho postihnutého syna príkladne dlhé roky staral.

Aj krajský súd vyhodnotil konanie otca ako usmrtenie a hoci pôvodný rozsudok prvostupňového súdu zrušil a zmenil v ňom skutkové závery, otcovi vymeral na pojednávaní 16. mája 2018 opätovne trest na dobu, ktorú už strávil vo vyšetrovacej väzbe pred súdnym procesom a počas neho. Najvyšší, ako aj ústavný súd však tieto rozhodnutia napokon zvrátili.

Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Piatok 23. jún 2023

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023

Baran 21.3. - 20.4.

Úlohy sa stanú pre vás neprehľadné. Zapríčiníte si to však len vy, lebo naďalej otáľate s riešením. Popoludní sa konečne pozriete na nejaký problém s odstupom.

Býk 21.4. - 21.5.

Dnešné úspechy, aj keď drobné, vám zvýšia sebadôveru, ktorú tak potrebujete. Konečne sa vám podarí zbaviť pochybností, či postupujete správne. Nechajte sa riadiť intuíciou.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Napriek menším nedorozumeniam i stresom dokážete nemožné. Stačí, aby ste sa len trochu ovládali. Informácie, ktoré získate, sa vám podarí výhodne využiť.

Rak 22.6. - 22.7.

Vaše činy súvisiace so vzťahmi budú mimoriadne úspešné. V zamestnaní sa vám núka vynikajúca ponuka. Mali by ste sa do nej pustiť z plných síl.





Všetky Horoskopy pre Piatok 23. jún 2023













Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?