Súd ešte nerozhodol o obnove konania v kauze vraždy podnikateľa Kaciana, navrhol výsluch

19.6.2023 (SITA.sk) - Špecializovaný trestný súd v Pezinku v pondelok nerozhodol o návrhu na obnovu konania vo veci Ladislava Vasarába, ktorý je právoplatne odsúdený vo veci vraždy podnikateľa Jozefa Kaciana.

Ako pre agentúru SITA uviedla hovorkyňa súdu Katarína Kudjáková, súd pondelkové verejné zasadnutie odročil na 24. augusta. Chce totiž doplniť dokazovanie výsluchom spoluodsúdeného v tejto trestnej veci.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy o sebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.