Súd dal za pravdu Žarnayovi, ktorý poukázal na nehospodárne nakladanie s peniazmi školy

KOŠICE 20. mája (WebNoviny.sk) – Okresný sud Košice II v pondelok vyniesol rozsudok, v ktorom uvádza, že výpoveď Ota Žarnaya v Obchodnej akadémii (OA) Polárna 1 v Košiciach je neplatná a pracovný pomer naďalej trvá.

Riaditeľ zamietol návrh na vyrovnanie

„Súd dal konečne za pravdu pánovi Žarnayovi, že výpoveď v roku 2013 dostal za to, že poukazoval na nehospodárne nakladanie s finančnými prostriedkami,“ uviedol po pojednávaní právny zástupca Ota Žarnaya Daniel Lipšic.

Na začiatku pojednávania Žarnayov právny zástupca predložil návrh na mimosúdne vyrovnanie, ktoré však riaditeľ OA Peter Ivan zamietol.

V roku 2013 Žarnay ako učiteľ a predseda rady školy na OA Polárna 1 Košice upozornil na externé právne služby, za ktoré škola mesačne platila externej advokátke 550 eur. Po medializácii kauzy bol údajne z organizačných dôvodov prepustený.

Na školu podal žalobu

Následne na škole robili kontroly pracovníci Útvaru hlavného kontrolóra KSK a NKÚ, kde sa podozrenia z nehospodárneho nakladania s finančnými prostriedkami potvrdili. Žarnay na školu podal žalobu a napadol dôvody výpovede.

Okresný súd v máji 2016 rozhodol v prospech školy. Následne po odvolaní krajsky súd v decembri 2018 rozhodol o zrušení rozsudku okresného súdu a vrátil mu celý prípad na opätovné posúdenie.

„Ja sa teším hlavne preto, že na súdoch bojuje mnoho učiteľov za svoje práva a teším sa, že to je pozitívny signál pre všetkých tých, ktorí chcú doviesť svoj boj do konca,“ uviedol po pojednávaní Žarnay. Voči rozsudku sa druhá strana môže do 15 dní odvolať.





Zdroj WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené

Najčítanejšia najnovšia správa

Horoskopy na dnes Štvrtok 19. december 2024

Jednou z najčítanejších rubrík časopisov, novín aj niektorých internetových portálov sú práve horoskopy.

Čítajú ich viac ženy, no zaujmú i mnohých mužov.

Veď, kto by nechcel poznať svoju budúcnosť?

Astrológia nám nehovorí čo máme robiť, má nám len poradiť, čo by sme mali robiť vzhľadom na astrologický vplyv. Nakoniec, každý ma všetko vo vlastných rukách.

Horoskopy pre Štvrtok 19. december 2024

Baran 21.3. - 20.4.

Doobeda bude fantasticky, ale neskôr vás poriadne potrápi uzavretosť a zdržanlivosť osoby, s ktorou sa dnes stretnete. Zabodujete svojou fantáziou.

Býk 21.4. - 21.5.

Na vášho partnera čaká ustupovanie a prispôsobovanie sa, čo je vlastne jeho najčastejšou úlohou. Tentoraz bude vyžadovať rýchle tempo.

Blíženci 22.5. - 21.6.

Ak sa chcete osvedčiť aj na umeleckom poli, vystihli ste pravú chvíľu. Nebudú vám chýbať originálne nápady, ani inšpirácie. Dobré aspekty sú aj na lásku a všetko, čo súvisí s vašimi záľubami.

Rak 22.6. - 22.7.

Snažte sa presadiť svoje tvorivé možnosti a schopnosti, kým sa to ešte dá. Môžete tým veľa získať. Je najvyšší čas, aby ste prestali ťahať za kratší koniec. Máte na viac.













Všetky Horoskopy Štvrtok 19. december 2024

















Je nepochybné, že horoskopy v sebe ukrývajú tajomstvá o tom, čo nás čaká v oblasti lásky, rodiny či financií a zdravia. Človek je všeobecne veľmi zvedavý a preto chce vedieť čo ho môže stretnúť, čo ho čaká a či sa to aj naplní. Zároveň vždy dúfa len v to dobré. Preto máme tendenciu všímať si v horoskopoch viac pozitívne veci, ako tie negatívne.

Veľký stravovací horoskop. Jedzte podľa svojho znamenia.



Nečítate pravidelne denný horoskop? Robíte chybu, môžete si tým uľahčiť život!



Prečo radi čítame a veríme horoskopom?



Ako schudnúť podľa znamenia zverokruhu



Čo je najkrajšia vlastnosť vášho znamenia?



Najčastejšie používané klamstvá podľa znamenia zverokruhu