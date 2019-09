Sucho môže pripraviť o život dva milióny Somálčanov, krajina potrebuje humanitárnu pomoc

NEW YORK 5. júna (WebNoviny.sk) - Viac ako dvom miliónom mužov, žien a detí v Somálsku hrozí do konca leta smrť hladom, ak táto suchom postihnutá africká krajina urýchlene nedostane medzinárodná pomoc.

Uviedol to šéf Úradu Organizácie spojených národov pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) Mark Lowcock.

Po období bez dažďa, ktoré zabilo domáce zvieratá a zničilo úrodu, je podľa Lowcocka potrebných približne 700 miliónov amerických dolárov (zhruba 623 miliónov eur).

Situácia je horšia

Centrálny fond OSN pre núdzové situácie (CERF) uvoľnil 45 miliónov dolárov (približne 40 miliónov eur) na pomoc proti nedostatku potravín, vody a vecí dennej potreby v Somálsku, ako aj v častiach Kene a Etiópie, ktoré sú tiež postihnuté suchom.

Z celkovo 15-miliónovej somálskej populácie bojuje podľa Lowcocka viac ako tri milióny ľudí s tým, aby naplnilo minimálne požiadavky na príjem potravy. Situácia je teraz asi o 40 percent horšia, ako cez uplynulú zimu.

"Podľa predpovedí malo byť v Somálsku priemerné obdobie dažďov, ukázalo sa však najsuchšie za posledných 35 rokov," povedal Lowcock. "Komunity, ktoré už boli zraniteľné pre minulé suchá, teraz čelia vážnemu hladu a nedostatku vody a sú ohrozené smrteľnými nákazlivými chorobami," pokračoval.

Vyčerpaný fond

Somálsky humanitárny fond je nateraz vyčerpaný. Ak teraz nedôjde k finančnej pomoci, náklady na záchranu životov na hranici smrti budú oveľa vyššie. Voľbou by potom boli drahé terapeutické programy pre výživu.

Podľa Lowcocka "môžeme teraz rýchlo zareagovať, čo by bolo lacnejšie, efektívnejšie a znížilo by to ľudské utrpenie, alebo môžeme čakať niekoľko mesiacov, pokiaľ k nám neprídu všetky tie hrozné obrázky hladujúcich detí".

V predchádzajúcich desaťročiach prichádzali podľa neho suchá približne každých šesť rokov, teraz udrú každé dva alebo tri roky. Lowcock to pripisuje globálnemu otepľovaniu a klimatickej zmene.

