Súčasná koalícia by získala len 60 mandátov, Most-Híd je na hranici zvoliteľnosti do parlamentu

Ukázal to exkluzívny prieskum agentúry Focus pre denník . V novembrovom prieskume nameral Focus Smeru-SD 20,9 percenta.

Preferencie KDH poklesli

Za Smerom nasleduje opozičná strana Sloboda a Solidarita (SaS), ktorú by volilo 13,3 percenta opýtaných a hnutia Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) so ziskom 10,5 percenta.

Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS) sa stále držia okolo deviatich percent, agentúra im začiatkom decembra namerala 9,2 percenta. Zhodne by získala (9,2 %) aj koaličná Slovenská národná strana (SNS), ktorá od novembra stúpla o 1,2 percenta.

Rovných deväť percent opýtaných by volilo opozičné hnutie Sme rodina. Do Národnej rady SR by sa so ziskom 6,5 percenta dostalo aj mimoparlamentné Kresťanskodemokratické hnutie (KDH). Vybralo by si ho však o 1,2 percenta voličov menej ako v novembri (7,7 %).

Spolu bez účasti v parlamente

Do parlamentu by sa tesne dostali aj koaličný Most-Híd, ktorý by volilo 5,2 percenta opýtaných a nové hnutie Progresívne Slovensko s 5,1 percenta. Päťpercentnú hranicu prekročilo prvýkrát v novembri. Novú stranu Spolu by začiatkom decembra volilo 4,1 percenta opýtaných. V novembri dosiahla päť percent, teraz by sa do parlamentu nedostala.

Súčasná koalícia Smeru, SNS a Mosta by podľa prieskumu získala len 60 mandátov. Väčšinovú koalíciu by sa však nepodarilo vytvoriť ani súčasnej opozícii bez ĽSNS. SaS, OĽaNO, Sme rodina, KDH a PS by mali spolu 75 mandátov. Agentúra Focus robila prieskum od 1. do 9. decembra na vzorke 1019 respondentov.

December 2018 November 2018 Počet mandátov december Smer-SD 21,7 20,9 36 SAS 13,3 12 22 OĽANO 10,5 9,8 18 ĽSNS 9,2 9,5 15 SNS 9,2 8,1 15 Sme rodina 9 8 15 KDH 6,5 7,7 11 Most-Híd 5,2 5,9 9 Progresívne Slovensko 5,1 5,3 9 SPOLU 4,1 5 - SMK - MKP 3,3 3,6 -

