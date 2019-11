Štvorročné dievčatko sa stalo najmladším človekom, ktorý zdolal 46 vrcholov Adirondack Mountains

5.8.2019 (Webnoviny.sk) - Maebh Nesbitt sa ako štvorročná stala najmladším človekom, ktorý zdolal všetkých 46 vrcholov Adirondack Mountains, známych ako Adirondack High Peaks. Posledný z nich si pritom zo zoznamu vyškrtla dva dni pred piatymi narodeninami.

Obľúbilo si turistiku

Jej matka Siobhan Carney-Nesbitt pre reláciu Good Morning America povedala, že si tento cieľ stanovili ako rodina, keď si uvedomili, ako si dcérka obľúbila turistiku.

"Tesne pred jej štvrtými narodeninami sme jej povedali Poďme do hôr, môžeš ísť mamou a jej sa to zapáčilo," prezradila Siobhan, ktorá podľa vlastných slov už počas tehotenstva snívala o tom, že keď bude dcérka dosť veľká, vyrazia spolu do hôr.

Mala dostatočnú motiváciu

Turisti, ktorí zdolajú túto nezvyčajnú výzvu, sa môžu stať členmi klubu "46ers", ktorého je Siobhan prezidentkou a jej manžel Lee Nesbitt členom.

"Povedala som jej, že nemôže mať na fľaši na vodu nálepku, kým nevylezie na všetky vrcholy a nezaslúži si ju," podotkla Siobhan s tým, že pre malú Maebh to bola dostatočná motivácia.

Prekonalo rekord dvojčiat

Dievčatko, ktoré začalo chodiť na túry, odkedy vedelo chodiť, prekonalo rekord päťročných dvojčiat z roku 1999.

Najvyšší z Adirondack High Peaks, Mount Marcy, má 1629 metrov a najnižší, Couchsachraga Peak, 1164 metrov. Pôvodne sa predpokladalo, že všetkých 46 vrcholov má výšku nad 4000 stôp (1219 metrov), no neskoršie merania ukázali, že sú medzi nimi zahrnuté štyri nižšie, zatiaľ čo jeden vyšší chýba. V záujme zachovania tradície však už ich zloženie nezmenili.

